5 وفيات و70 إصابة بإنفلونزا الخنازير في فلسطين

الجزيرة نت-رام الله

أعلنت وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية وفاة خمسة أشخاص وإصابة سبعين آخرين بمرض إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن الوفيات المسجلة نتيجة المرض هي لأشخاص غالبيتهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة، وأوضحت أنه تم منذ بدء موسم الشتاء الحالي إجراء 930 فحصا لحالات إصابة بالإنفلونزا، وتبين أن سبعين من هذه الحالات مصابة بفيروس "H1N1"، مشيرة إلى تعميم التعليمات اللازمة ومعايير التشخيص على جميع المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة أن المرض تحت السيطرة، موضحة أنه تم توزيع كل ما يلزم لإجراء الفحوصات المخبرية على المشافي، ودعت المواطنين إلى عدم الهلع.

وذكّرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها بأعراض المرض المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والسعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف وآلام الجسم والصداع والإرهاق.

ونصحت باتخاذ بعض التدابير للحد من الإصابة بهذا الفيروس من خلال غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهر عدة مرات يوميا وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وكذلك استخدام المناديل الورقية والاكتفاء بالمصافحة عند السلام.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها اشترت قبل بداية موسم الشتاء ثلاثين ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا وتم منحه للفئات الأكثر عرضة للإصابة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.