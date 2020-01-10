فحص دم يخبر الأهل ما إذا كان أطفالهم يحصلون على قسط كاف من النوم

غالبا ما يجد الأهل صعوبة في معرفة ما إذا كان الأطفال والمراهقون يحصلون على قسط كاف من النوم، ولكن اختبارا لذلك يلوح في الأفق.

إذ اكتشف علماء أن أجزاء صغيرة من الحمض النووي الريبي (RNA) -وهي جزيئات تترجم رمز الحمض النووي إلى بروتينات مفيدة- يحصل فيها تغيرات في دم الأشخاص المحرومين من النوم.

ودرس الفريق 111 من الأطفال والمراهقين الأصحاء من ثماني دول أوروبية هي إسبانيا وإيطاليا وقبرص وألمانيا وبلجيكا وإستونيا والمجر والسويد. وتم نشر الدراسة في مجلة الفسيولوجيا التجريبية.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في المستقبل في ابتكار اختبار لا يمكنه فقط تقييم ما إذا كان الأطفال يحصلون على قسط كاف من النوم، ولكن أيضا ما إذا كانوا عرضة لأمراض أخرى.

وقال الدكتور فابيو لورا -من معهد علوم الأغذية التابع للمجلس القومي للبحوث في إيطاليا وأحد مؤلفي الدراسة- "تظهر الدراسة لأول مرة أن مستويات آر أن أي الميكروي microRNAs المنتشرة تختلف بين من ينامون لفترة قصيرة ومن ينامون بشكل عادي".

وأضاف أن ذلك قد يسمح للأطباء بتحديد ما إذا كان الأطفال ينامون بشكل كاف باستخدام فحص دم بسيط واستخدامه دليلا على الجوانب الأخرى لصحتهم.

والنوم هو عامل مهم في صحة الأطفال وتحصيلهم التعليمي، والحصول على القليل منه في مراحل لاحقة في العمر يرتبط بنتائج صحية سلبية مثل أمراض القلب والسكري.