الرقص له 3 فوائد
قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن للرقص فوائد جمة لصحة الجسد والذهن والنفس، خاصة لدى كبار السن. فما هي؟
وتشمل فوائد الرقص:
1- تدريب حاسة التوازن، ومن ثم الوقاية من خطر السقوط والتعرض لحوادث.
2- تنشيط الذهن، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الاشتراك في دورة رقص لمدة ستة أشهر يعمل على تحسين الانتباه والمرونة الذهنية وأداء الذاكرة، ويسهم في الحد من خطر الإصابة بالخرف.
3- تحسين المزاج، حيث إن الرقص يساعد على إفراز هرمونات الدوبامين والإندورفين المعروفة باسم هرمونات السعادة.
وأشار فروبوزه -وهو الأستاذ بالجامعة الألمانية للرياضة بمدينة كولن- إلى أن أنواع الرقص المناسبة لكبار السن هي السالسا والفالس.
أهم الأخبار
- طهران: حريق شب في الطائرة الأوكرانية ولم تصب بأي صاروخ
- ترامب: سليماني خطط لتفجير السفارة الأميركية لذا قتلناه
- رشى لموظفين سعوديين على مدى ربع قرن.. الكشف عن أكبر عملية فساد بتاريخ إسبانيا
- "كنت في الجحيم".. رجل أعمال بولندي يكشف تفاصيل مثيرة عن وضع حقوقي معتقل بالإمارات
- تونس.. الجملي يعرض برنامج حكومته والتصويت لها غير مضمون