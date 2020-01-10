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الرقص له 3 فوائد

‫تعرف على فوائد الرقص للجسد والذهن والنفس‬ (الألمانية)
‫تعرف على فوائد الرقص للجسد والذهن والنفس‬ (الألمانية)

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن للرقص فوائد جمة لصحة الجسد والذهن والنفس، خاصة لدى كبار السن. فما هي؟

وتشمل فوائد الرقص:

1- تدريب حاسة التوازن، ومن ثم الوقاية من خطر السقوط والتعرض ‫لحوادث.

2- تنشيط الذهن، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الاشتراك في دورة ‫رقص لمدة ستة أشهر يعمل على تحسين الانتباه والمرونة الذهنية وأداء ‫الذاكرة، ويسهم في الحد من خطر الإصابة بالخرف.

3- تحسين المزاج، حيث إن الرقص يساعد على ‫إفراز هرمونات الدوبامين والإندورفين المعروفة باسم هرمونات ‫السعادة.
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‫‫وأشار فروبوزه -وهو الأستاذ بالجامعة الألمانية للرياضة بمدينة كولن- إلى أن أنواع الرقص المناسبة لكبار السن هي السالسا ‫والفالس.

المصدر : الألمانية
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