الرقص له 3 فوائد

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن للرقص فوائد جمة لصحة الجسد والذهن والنفس، خاصة لدى كبار السن. فما هي؟

وتشمل فوائد الرقص:

1- تدريب حاسة التوازن، ومن ثم الوقاية من خطر السقوط والتعرض ‫لحوادث.

2- تنشيط الذهن، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الاشتراك في دورة ‫رقص لمدة ستة أشهر يعمل على تحسين الانتباه والمرونة الذهنية وأداء ‫الذاكرة، ويسهم في الحد من خطر الإصابة بالخرف.

3- تحسين المزاج، حيث إن الرقص يساعد على ‫إفراز هرمونات الدوبامين والإندورفين المعروفة باسم هرمونات ‫السعادة.

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‫‫وأشار فروبوزه -وهو الأستاذ بالجامعة الألمانية للرياضة بمدينة كولن- إلى أن أنواع الرقص المناسبة لكبار السن هي السالسا ‫والفالس.