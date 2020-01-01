ما لون البراز الطبيعي؟ وماذا يعني تغيره للأحمر والأخضر والأصفر والرمادي؟
قال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين إن اللون الطبيعي للبراز هو البني المتوسط، مشيرا إلى أن التغيرات الطارئة على لون البراز تدق ناقوس الخطر.
وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن تغيرات البراز اللونية تعني التالي:
1- اللون الأحمر ينذر بالإصابة بالبواسير أو تمزق الشرج بسبب الإمساك أو الإصابة بسرطان القولون.
2- اللون الأخضر يشير إلى الإصابة بعدوى السالمونيلا، خاصة مع عند المعاناة من إسهال شديد.
3- اللون الأصفر يشير إلى مشاكل في البنكرياس أو إلى عدم تحمل الغلوتين.
4- اللون الرمادي يشير إلى الحصوات المرارية أو أورام البنكرياس.
لذا تجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تغير اللون الطبيعي للبراز.
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