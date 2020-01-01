ما لون البراز الطبيعي؟ وماذا يعني تغيره للأحمر والأخضر والأصفر والرمادي؟

قال البروفيسور الألماني توماس‬ ‫زويفرلاين إن اللون الطبيعي للبراز هو البني المتوسط، مشيرا إلى أن‬ التغيرات الطارئة على لون البراز تدق ناقوس الخطر.‬

‫وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن تغيرات البراز اللونية تعني التالي:

1- اللون الأحمر ينذر بالإصابة‬ ‫بالبواسير أو تمزق الشرج بسبب الإمساك أو الإصابة بسرطان القولون. ‬

2- ‫‬اللون الأخضر يشير إلى الإصابة بعدوى السالمونيلا، خاصة مع‬ عند المعاناة من إسهال شديد.

3- اللون الأصفر يشير إلى مشاكل‬ في البنكرياس أو إلى عدم تحمل الغلوتين.

4- اللون الرمادي يشير‬ ‫إلى الحصوات المرارية أو أورام البنكرياس. ‬

‫لذا تجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تغير اللون‬ ‫الطبيعي للبراز.‬