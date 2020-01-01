روبوتات وفلفل حار وسجن.. تعرف إلى الحصاد الطبي لعام 2019

شهد عام 2019 العديد من الإنجازات والأحداث الطبية، ما بين دراسات وتقنيات علاجية وحكم قضائي بالسجن. ونقدم هنا أبرز الاكتشافات الطبية والأحداث المهمة خلال عام 2019:

1- تقدم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين العلاج الطبي عبر دعم القرارات وتحليل الصور، واليوم يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء على اتخاذ قرارات أكثر ذكاء في الرعاية، مما يحسن من سهولة ودقة مشاهدة فحوص المرضى، وذلك عبر خوارزميات للتعلم الآلي، مما يجعل رعاية المرضى أسهل ويقدم نتائج أفضل، وذلك وفقا لموقع كليفلاند كلينك.

2- التقدم في العلاج بالخلايا الجذعية لعلاج السرطان

العلاج المناعي للسرطان تقنية تستخدم نظام المناعة في الجسم لمكافحة السرطان. وقد نجح العلماء في ابتكار علاجات جديدة للسرطان مع الاكتشافات شبه اليومية، مما يفتح الأمل بالوصول لعلاجات فعالة قريبا لجميع أشكال الأورام.

3- باحثون يعثرون على حالة سرطان عظام عمرها 240 مليون سنة

في فبراير/شباط الماضي، أعلن باحثون عثورهم على حالة من سرطان العظام "ساركوما عظمية" في سلحفاة عمرها 240 مليون سنة من الفترة الترياسية (العصر الثلاثي)، ويتطابق مظهر الورم في العينة المتحجرة مع الساركوما العظمية حاليا، وساعدت هذه الدراسة الطبية على توفير المزيد من البيانات عن تاريخ السرطان وفهمه.

وأجرى الدراسة يارا هريدي وباحثون آخرون في برلين بألمانيا، ونشرت في مجلة غاما لعلم الأورام يوم 7 فبراير/شباط الماضي.

4- توسيع استخدام تقنية الطباعة المُجسِّمة

باستخدام تقنية الطباعة المُجسِّمة (الثلاثية الأبعاد) يمكن الآن مطابقة الأجهزة الطبية مع المواصفات الدقيقة للمريض. صُممت الأجهزة لتكون أكثر توافقا مع التشريح الطبيعي للمريض، وقد أظهرت الأجهزة المصممة وفقا للأبعاد الخاصة بالمريض قبولا أكبر من جانب الجسم وزيادة الراحة وتحسين نتائج الأداء.

ويمنح التنوع الذي توفره الطباعة المجسمة للأطباء القدرة على توفير الرعاية الأكثر تقدما للمرضى، مع تقليل مخاطر المضاعفات.

5- الكثير من مرضى القلب يخضعون لجراحات غير ضرورية

في نوفمبر/تشرين الثاني، قال باحثون أميركيون إن الكثير من مرضى القلب الذين يعانون من حالات حادة لكنها مستقرة ويخضعون بشكل متكرر لتدخل طبي لفتح الشرايين المسدودة والضيقة، سيصلون للنتيجة ذاتها من خلال تناول أدوية وتغيير أسلوب حياتهم.

وأضاف الباحثون أن مقترحاتهم إذا تم تبنيها في الممارسات الطبية فقد توفر مئات الملايين من الدولارات التي تصرف سنويا على الرعاية الصحية لمرضى القلب، وطرحت الدراسة باجتماع للرابطة الأميركية للقلب في فيلادلفيا.

6- الواقع الافتراضي والمختلط للتعليم الطبي

ينطوي الواقع الافتراضي والمختلط (Virtual and Mixed Reality) على استخدام تكنولوجيا الحاسوب لإنشاء بيئات محاكاة، وحاليا يستخدمها مختصو الرعاية الصحية لتحسين مهاراتهم عبر التدريب باستخدام المحاكاة، مما يعزز التعليم الطبي.

7- الابتكار في الجراحة الروبوتية

توفر الروبوتات في غرفة العمليات إرشادات للجراحين من أجل الدقة القصوى في الجراحة، ومن إيجابياتها تقليل فترة الاستشفاء والألم بعد الجراحة، والتمكن من إجراء عمليات جراحية أكثر دقة.

8- الفلفل الحار يقلل خطر الموت

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجدت دراسة هولندية أن أكل الفلفل الحار كجزء من وجبة حوض البحر الأبيض المتوسط مرتبط بتقليل خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب. ونشرت الدراسة في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، وأجراها علماء من جامعة ماستريخت.

9- العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي

تعد العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي (RNA) هي أحدث الابتكارات في المختبرات، وقد أظهرت إمكانات هائلة، مما يمنح العلماء القدرة على اعتراض الخلل الجيني عند المريض.

ويتم العمل على استخدام العلاجات الجديدة في مجموعة متنوعة من الأمراض الوراثية النادرة، مثل مرض هنتنغتون، وكذلك في أمراض السرطان.

10- أميركيان وبريطاني يفوزون بنوبل للطب

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم فوز الأميركيين ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

وترتبط هذه الآليات خصوصا بالأورام السرطانية التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم، خصوصا بعض السرطانات التي تتطور بسرعة مثل سرطان الكبد، وتستهلك كثيرا من الطاقة مما يؤدي إلى حرق كل الأكسجين المتوافر حولها.

11- الشاي الأخضر لعلاج السل المقاوم للأدوية

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت دراسة دولية أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب طبيعي يمكن أن يصبح مفتاحا لعلاج مرض السل المقاوم للأدوية.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة ونيوزيلندا، ونشرت في دورية "تقارير علمية".

وأوضح الباحثون أن مركبا يعرف باسم "إبيغالوكاتشين غالاتي" (Epigallocatechin gallate) -وهو من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر- يمنع نمو سلالة بكتيرية مسببة للسل.

12- سجن عالم صيني أنتج أول طفلتين "معدلتين وراثيا" في العالم

في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، قضت محكمة صينية بالسجن ثلاث سنوات على عالم الأحياء الصيني "هي جيانكوي"، الأستاذ الجامعي السابق الذي عدل جينات طفلتين توأمين خلال مرحلة الأجنة.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن محكمة في شينزين قضت أيضا بتغريم الأستاذ الجامعي ثلاثة ملايين يوان بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة. وحكمت المحكمة أيضا على شخصين آخرين متورطين في القضية بالسجن لمدة عامين و18 شهرا على التوالي.

وتقترح الصين وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتعديل الجينات بعد تلك الواقعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية.

وقال هيه جيانكوي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم كريسبر-كاس 9 لتغيير جينات طفلتين توأمين سميتا لولو ونانا، ولدتا عن طريق التلقيح داخل المختبر قبل أن تتم زراعتهما داخل رحم الأم، مما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله؛ وأصبحت "لولو ونانا" أول طفلتين معدلتين وراثيا في العالم.

وتثير قضية تعديل جينات الأجنة جدلا أخلاقيا كبيرا حول العالم، وتتصاعد المطالب بإقرار قواعد أخلاقية أكثر صرامة بهذا الشأن.