البث الحي
ابحث

‫جفاف الشفاه.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية‬

جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص الحديد (الألمانية)
جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص الحديد (الألمانية)

قالت خبيرة التغذية الألمانية‬ ‫إمكه ريزه إن جفاف الشفاه يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد‬ يشير إلى مشاكل صحية.‬

‫وأوضحت ريزه أن جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص فيتامين بي 12 أو الحديد أو‬ ‫قلة السوائل بالجسم، لذا ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم والأسماك‬ ‫بشكل كاف، مع مراعاة شرب السوائل بمعدل نحو لترين يوميا. ‬

‫ومن ناحية أخرى، يمكن مواجهة جفاف الشفاه والتشقق الناجم عنه من خلال‬ ‫استخدام مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد ترطيب، مثل زبدة‬ ‫الشيا أو زبدة الكاكاو، وكذلك عسل النحل وشمع النحل، فضلا عن زيت الزيتون وزيت‬ ‫الخروع.‬

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
اعرف صحتك من شفتيك
الشفاه تحتاج إلى حماية من الشمس‬.. لماذا؟
احذري هذه المواد الضارة في ملمع الشفاه
‫القرحة الفموية.. متى تجب استشارة الطبيب؟‬
أهم الأخبار
المزيد من صحة
خبيرة تغذية: للبيتزا فوائد صحية
يحميك من الموت.. ‫نصائح للحصول على نوم جيد
كم مدة استحمام الرضيع؟ وكيف تحمينه من الموت المفاجئ؟
‫آلام الخصية تستلزم استشارة الطبيب فورا