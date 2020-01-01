جفاف الشفاه.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية
قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن جفاف الشفاه يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد يشير إلى مشاكل صحية.
وأوضحت ريزه أن جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص فيتامين بي 12 أو الحديد أو قلة السوائل بالجسم، لذا ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم والأسماك بشكل كاف، مع مراعاة شرب السوائل بمعدل نحو لترين يوميا.
ومن ناحية أخرى، يمكن مواجهة جفاف الشفاه والتشقق الناجم عنه من خلال استخدام مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد ترطيب، مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو، وكذلك عسل النحل وشمع النحل، فضلا عن زيت الزيتون وزيت الخروع.
أهم الأخبار
- بعد محاولة اقتحام السفارة الأميركية.. الحشد الشعبي يواصل اعتصامه ويتوعد بالمزيد
- ليبيا.. تركيا تنتقد بيان الجامعة العربية وأردوغان يعد بخطوة جديدة
- نهاية العالم وحوريات البحر.. خرافات ابتدعتها شخصيات تاريخية
- أكذوبة محاربة الفساد.. كيف أصبحت الرشوة محركا للاقتصاد الدولي؟
- غاز المتوسط.. قمة أثينا تسابق الزمن لملاحقة التحرك التركي