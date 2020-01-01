‫جفاف الشفاه.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية‬

قالت خبيرة التغذية الألمانية‬ ‫إمكه ريزه إن جفاف الشفاه يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد‬ يشير إلى مشاكل صحية.‬

‫وأوضحت ريزه أن جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص فيتامين بي 12 أو الحديد أو‬ ‫قلة السوائل بالجسم، لذا ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم والأسماك‬ ‫بشكل كاف، مع مراعاة شرب السوائل بمعدل نحو لترين يوميا. ‬

‫ومن ناحية أخرى، يمكن مواجهة جفاف الشفاه والتشقق الناجم عنه من خلال‬ ‫استخدام مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد ترطيب، مثل زبدة‬ ‫الشيا أو زبدة الكاكاو، وكذلك عسل النحل وشمع النحل، فضلا عن زيت الزيتون وزيت‬ ‫الخروع.‬