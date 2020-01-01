البث الحي
ابحث

أيتها الحامل.. عليك بفيتامين الحمل وابتعدي عن تبييض الأسنان

المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى حمض الفوليك (الجزيرة)
المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى حمض الفوليك (الجزيرة)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫حمض الفوليك يتمتع بأهمية كبيرة أثناء الحمل، حيث إنه يلعب دورا كبيرا ‫في نمو الجنين ويحميه من التشوهات مثل عيوب الأنبوب العصبي، لذا يُطلق ‫على حمض الفوليك اسم "فيتامين الحمل".

‫وأوضحت الجمعية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى تناول حمض الفوليك، ‫الذي يعرف أيضا باسم فيتامين "بي9"، بكمية تتراوح بين 400 و600 ميكروغرام ‫يوميا، مشيرة إلى أنه مصادره الغذائية تتمثل في الخضروات الورقية ‫الخضراء كالسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى الهليون وفول الصويا والمكسرات ‫وجنين القمح.

وعند الحاجة يمكن أيضا تناول أقراص حمض الفوليك تحت إشراف الطبيب.

على صعيد آخر، حذر المركز الاتحادي للتوعية ‫الصحية من إجراء تبييض الأسنان أثناء الحمل، خاصة في الثلث الثالث من ‫الحمل.

‫وأوضح المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء ‫للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة ‫حساسة للغاية.

‫وأضاف المركز أن مواد التبييض الشديدة قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة ‫بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة مبكرة وتعرف الولادة المبتسرة بأنها ولادة الطفل حيا قبل استكماله 37 أسبوعا من الحمل).

لذا ينبغي إرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة ‫الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
منها قوة الشم الخارقة.. أمور غريبة تظهر على الحامل
أثناء الحمل.. لا تأكلي لفردين
إجهاد الحامل قد يتسبب في ولادة مبكرة
‫فحوصات هامة أثناء الحمل‬
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫جفاف الشفاه.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية‬
خبيرة تغذية: للبيتزا فوائد صحية
يحميك من الموت.. ‫نصائح للحصول على نوم جيد
كم مدة استحمام الرضيع؟ وكيف تحمينه من الموت المفاجئ؟