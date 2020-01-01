البث الحي
ابحث

5 أمراض تحميك القهوة منها

القهوة تساعد في محاربة تراكم الدهون (الألمانية)
القهوة تساعد في محاربة تراكم الدهون (الألمانية)

توصلت دراسة كورية جنوبية إلى فوائد جديدة لمشروب الصباح المفضل القهوة، فبالإضافة إلى استعماله منبها ومنشطا للدماغ قد يفيد أيضا في محاربة أمراض، منها ألزهايمر، ومشاكل أخرى.

وأجرى باحثون من جامعة سول ومستشفى دونجتان ساكريد هارت في جامعة هاليم دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان، وتضمنت الدراسة فئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و90 عاما.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين "بيتا-إميلويد" لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يوميا، في حين ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص الذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يوميا.

ويرتبط وجود هذا البروتين بزيادة احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاما.

وبالإضافة إلى مقاومة القهوة مرض ألزهايمر وداء الشلل الرعاش "باركنسون" فإن لها فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع "ساينس ديلي" (Science daily)، حيث إنها تساعد في محاربة تراكم الدهون، وعلاج السمنة، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم.

المصدر : دويتشه فيلله
كلمات مفتاحية:
متعلقات
القهوة مفيدة للصحة.. وهذا عدد الأكواب التي ينصح بتناولها يوميا
هل تساعد القهوة على علاج الصداع؟
ما أمراض القهوة؟
6 بدائل منشطة تغنيك عن القهوة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
ما لون البراز الطبيعي؟ وماذا يعني تغيره للأحمر والأخضر والأصفر والرمادي؟
روبوتات وفلفل حار وسجن.. تعرف إلى الحصاد الطبي لعام 2019
الصيام.. أفضل نظام غذائي لإطالة العمر
أيتها الحامل.. عليك بفيتامين الحمل وابتعدي عن تبييض الأسنان