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وزيرة الصحة: موجات الحر أدت لـ 1500 وفاة إضافية بفرنسا

أعلى درجة حرارة سجلت في فرنسا هذا الصيف كانت 46 درجة مئوية في 28 يونيو/حزيران (رويترز)
أعلى درجة حرارة سجلت في فرنسا هذا الصيف كانت 46 درجة مئوية في 28 يونيو/حزيران (رويترز)

قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون أمس الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجات الحر -التي شهدتها البلاد خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز- تجاوز المعدل العادي خلال مثل تلك الفترة بنحو 1500 حالة، رغم أن هذا العدد كان أقل بكثير من عدد حالات الوفاة التي حدثت صيف 2003.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 1465 شخصا أكثر من المعدل العادي توفوا خلال موجات الحر في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بزيادة 9.1% عن متوسط عدد الوفيات خلال مثل تلك الفترة.

وقالت بيزون لمحطتي فرانس إنفو وفرانس إنتر "موجة الحر عام 2003 استمرت عشرين يوما. وواجهنا 18 يوما في موجتين وتمكنا من خفض عدد الوفيات بواقع 10% بفضل الإجراءات الوقائية".

وسجلت أعلى درجة حرارة في فرنسا هذا الصيف 46 درجة مئوية يوم 28 يونيو/حزيران بالجنوب.

المصدر : رويترز
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