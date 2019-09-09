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خبراء يتحدون منظمة الصحة العالمية ويطمحون في القضاء على الملاريا بحلول 2050

التقرير قال إنه يجب ضخ قدر أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة الملاريا والبعوض الذي ينقله (بيكسابي)
التقرير قال إنه يجب ضخ قدر أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة الملاريا والبعوض الذي ينقله (بيكسابي)

قال خبراء صحة عالميون إنه يمكن القضاء على مرض الملاريا في غضون 30 عاما، وإنه يجب على منظمة الصحة العالمية عدم التقاعس عن تحقيق هذا الهدف.

وفي تقرير يتناقض مع نتائج توصلت إليها مراجعة للملاريا قادتها منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، قال 41 متخصصا إنه يمكن القضاء على الملاريا تماما بحلول عام 2050.

ولكن التقرير قال إنه لتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومات والعلماء ومسؤولي الصحة العامة ضخ قدر أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة هذا المرض والبعوض الذي ينقله وهو ما يحتاج إلى "طموح والتزام وشراكة بصورة لم تحدث من قبل".

وتعد الملاريا أحد أقدم وأكثر الأمراض فتكا في العالم.

وقال ريتشارد فيتشيم مدير المجموعة العالمية للصحة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الذي شارك في رئاسة مراجعة للقضاء على الملاريا بتكليف من دورية لانسيت "لفترة طويلة جدا كان القضاء على الملاريا حلما بعيدا ولكن لدينا الآن دليل على إمكانية وضرورة القضاء على الملاريا بحلول 2050".

ويضيف "علينا تحدي أنفسنا بأهداف طموحة والالتزام بالعمل الجريء اللازم لتحقيقها".

ويأتي رأي لجنة لانسيت بعد بضعة أسابيع من نشر منظمة الصحة العالمية تقريرا لها بشأن ما إذا كان يمكن القضاء على الملاريا الذي خلص إلى أنه لا يمكن القضاء على هذا المرض في أي وقت قريب، وأن تحديد أهداف غير واقعية بتكلفة غير محددة ودون إطار زمني معين يمكن أن يؤدي ذلك إلى "إحباط وردود فعل عكسية".

وأصابت الملاريا 219 مليون شخص تقريبا في 2017 وأودت بحياة نحو 435 ألفا منهم، أغلبهم من الرضع والأطفال في أفقر المناطق بأفريقيا.

المصدر : رويترز
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