5 أطعمة تؤذي الدماغ

تؤكد دراسات صحية أنه من الضروري الاعتماد على نظام غذائي متوازن من أجل الحصول على جسم صحي، والحفاظ على صحة الدماغ.

وترى الكاتبة فيسيا خايسكي -في تقريرها الذي نشره موقع "آف بي. ري" الروسي- أن استخدام الأطعمة المصنعة يرتبط بمشاكل صحية خطيرة مثل السكري والسمنة وأنواع متعددة من الأورام السرطانية.

وتقدم هنا بعض المنتجات الغذائية والعادات التي قد تؤذي صحة الدماغ:

1- الدهون المشبعة والسكر المكرر

وجدت دراسة أجريت سنة 2015 أن طلاب الجامعات الذين يستهلكون كميات أكبر من الدهون والسكر المكرر يعانون من ذاكرة سيئة مقارنة بغيرهم من الطلبة.

2- المشروبات السكرية

بحسب أخصائي التغذية، تعتبر المشروبات الغازية وغيرها من العصائر المصنعة -التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر- من أسوأ المواد الغذائية التي يمكن تناولها، نظرا لأنها تؤثر سلبا على وظائف المخ.

سنة 2012، أكدت دراسة بمجلة أوكلا هيلث أن النظام الغذائي عالي الفركتوز يضعف الذاكرة والقدرة على التعلم. وبهذا الصدد، قال د. فرناندو غوميز بينيلا أستاذ جراحة الأعصاب بكلية طب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في تقريره "تظهر نتائجنا أن ما تأكله يؤثر على طريقة تفكيرك".

3- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق

على الرغم من أن تناول الأسماك موصى به، فإن الاستهلاك المفرط للأسماك عالية الزئبق يمكن أن يكون مضرا بالجسم. ومن بين هذه الأنواع سمك أبو سيف والتونة وأسماك القرش.

وتظهر بعض الدراسات الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع نسبة الزئبق الذي قد يؤدي لتعطيل الجهاز العصبي المركزي والناقلات العصبية، إلى جانب تحفيز السموم العصبية الضارة بالدماغ. كما ينصح بتجنب هذا النوع من الأسماك فترة الحمل، نظرا لأن الزئبق الزائد يمكن أن يسبب تأخرا في نمو الجنين.

ما تأكله يؤثر على طريقة تفكيرك (بيكسابي )

4- الأطعمة المصنعة

وفقا لدراسة نشرت سنة 2014، أدى اتباع نظام غذائي غني بالمكونات غير الصحية -على غرار تلك الموجودة بالأطعمة المصنعة- إلى انخفاض التمثيل الغذائي للسكر في الدماغ وانخفاض بأنسجة المخ.

5- شرب الخمر