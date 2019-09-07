تعرف على أسباب الصرع وأعراضه

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن الصرع يحدث نتيجة فرط نشاط بعض نطاقات المخ أو المخ بأكمله، الذي يعطي إشارات بشكل زائد عن الحد، وأسبابه تعود إلى التهاب السحايا أو التهاب المخ أو الأورام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للمرض.

وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية وفقدان الوعي والهلاوس، وغالبا تستمر نوبته لمدة خمس دقائق، تعقبها مرحلة نوم تتراوح بين عشر وعشرين دقيقة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بسبب رفع نوبات الصرع خطر السقوط والتعرض لكسور خطيرة.