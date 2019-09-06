مسؤولون أميركيون يعثرون على مادة خطيرة بالسجائر الإلكترونية

ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين في مجال الصحة بالولايات المتحدة عثروا على "خلات فيتامين هـ" (vitamin E acetate) في عينات من منتجات السجائر الإلكترونية ربما تكون مرتبطة بزيادة أمراض الرئة في أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس بأن محققين في إدارة الأغذية والأدوية اكتشفوا هذه المادة الكيميائية في منتجات السجائر الإلكترونية التي يتم يدخنها أشخاص ظهرت عليهم أعراض مرضية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "خلات فيتامين هـ" -وهي مادة مشتقة من ذلك الفيتامين- يمكن أن تكون خطيرة عند استنشاقها.

وذكرت الإدارة الصحية في نيويورك في بيان صحفي الخميس أن "مستويات عالية للغاية" من تلك المادة الكيميائية نفسها عُثر عليها في جميع العينات التي تحتوي على الحشيش تقريبا من مرضى في تلك الولاية.

وحذرت الإدارة من أن أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية تشهد تصاعدا، وأشارت إلى أنها تلقت 34 تقريرا لمثل هذه الحالات من أطباء في أنحاء مختلفة من الولاية.

وحسب واشنطن بوست، فإن هناك أكثر من مئتي حالة محتملة في جميع أنحاء البلاد قد أبلغت عنها الإدارات الصحية في الولاية.

وكانت امرأة لقيت حتفها جراء مرض تنفسي في أوريجون الأربعاء، وهي ثاني حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وقال هوارد زوكر، مفوض الصحة بولاية نيويورك في بيان؛ "نحث الشعب على توخي الحذر بشأن أي منتجات للسجائر الإلكترونية قد يستخدمونها، وعليهم الاتصال فورا بمزود الرعاية الصحية إذا ظهرت عليهم أي أعراض غير عادية."