7 أعراض لمرض قصور القلب

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن قصور ‫القلب يعني قيام القلب بضخ الدم في الجسم بشكل محدود، ومن ثم إمداد ‫الأعضاء والأنسجة بالأكسجين والعناصر المغذية بصعوبة.

‫وأضافت المجلة الألمانية أن الأمراض المزمنة -كارتفاع ضغط الدم و‫السكري- ترفع خطر الإصابة بقصور القلب.

وتشمل أعراض قصور القلب:

1- ضيق التنفس.

2- تسارع ضربات القلب.

3- احتباس السوائل في الأقدام والكاحلين والساقين.

4- شحوب الوجه.

5- التعرق الشديد.

6- التعب المستمر.

7- فقدان الطاقة.

‫وفي المعتاد يتم علاج المرض المزمن أولا، وتبعا لحالة قصور القلب يمكن ‫اللجوء إلى طرق علاجية أخرى كدعامات الأوعية أو استبدال صمامات القلب.