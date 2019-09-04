7 أعراض لمرض قصور القلب
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن قصور القلب يعني قيام القلب بضخ الدم في الجسم بشكل محدود، ومن ثم إمداد الأعضاء والأنسجة بالأكسجين والعناصر المغذية بصعوبة.
وأضافت المجلة الألمانية أن الأمراض المزمنة -كارتفاع ضغط الدم والسكري- ترفع خطر الإصابة بقصور القلب.
وتشمل أعراض قصور القلب:
1- ضيق التنفس.
2- تسارع ضربات القلب.
3- احتباس السوائل في الأقدام والكاحلين والساقين.
4- شحوب الوجه.
5- التعرق الشديد.
6- التعب المستمر.
7- فقدان الطاقة.
وفي المعتاد يتم علاج المرض المزمن أولا، وتبعا لحالة قصور القلب يمكن اللجوء إلى طرق علاجية أخرى كدعامات الأوعية أو استبدال صمامات القلب.
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