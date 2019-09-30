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منها عصير الليمون.. ‫5 مواد لا تضعيها على بشرتك أبدا

عصير الليمون يؤدي إلى اختلال ‫الأُس الهيدروجيني (pH) للبشرة (الألمانية)
عصير الليمون يؤدي إلى اختلال ‫الأُس الهيدروجيني (pH) للبشرة (الألمانية)

حذرت مجلة "فرونيدين" الألمانية من ‫استخدام عصير الليمون والكحول والمايونيز ومسحوق الخبز والقرفة عند ‫إعداد ماسك للعناية بالبشرة؛ نظرا لأن هذه المواد تضر البشرة.  

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عصير الليمون يؤدي إلى اختلال ‫الأُس الهيدروجيني (pH) للبشرة، كما أن الحمض الموجود بالليمون قد يتسبب ‫في تهيج البشرة والتهابها، فضلا عن أنه قد يجعل البشرة حساسة للأشعة فوق ‫البنفسجية وعُرضة للإصابة بحروق شمسية.

‫وبالمثل، يؤدي مسحوق الخبز إلى اختلال الأُس الهيدروجيني، ويجرح الطبقة ‫العليا من البشرة، مما يجعلها عرضة للبكتيريا والاحمرار والالتهاب.

‫ويحرم الكحول البشرة من الرطوبة والبروتينات والدهون ويدمر حاجز الحماية ‫الطبيعي.

‫ويتسبب المايونيز في انسداد المسام، ومن ثم تقع البشرة فريسة للبثور ‫والشوائب.

‫أما القرفة فتتسبب في تهيج البشرة وتعرضها للحرقان، فضلا عن أنها تُحدث ‫خللا بالأُس الهيدروجيني وتدمر حاجز الحماية الطبيعي.

المصدر : الألمانية
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