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7 أعراض تنذر بإدمان طفلك ألعاب الحاسوب

من أعراض إدمان الصغار الحاسوب الشعور بعصبية حال منعه من اللعب (الألمانية)
من أعراض إدمان الصغار الحاسوب الشعور بعصبية حال منعه من اللعب (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي للأطفال والمراهقين وطب النفس والعلاج النفسي إنه يمكن للوالدين ‫الاستدلال على إصابة طفلهم بإدمان ألعاب الحاسوب من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض، أبرزها:

1- الانشغال الدائم بالألعاب حتى في أوقات عدم اللعب.

2- تفضيل ألعاب الحاسوب على الأنشطة الأخرى.

3- فقدان القدرة على التحكم في وقت بدء ونهاية ‫اللعب.

4- تجنب تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، ‫وغالبا ما تكون الأحاديث سطحية.

5- شعور الطفل بعصبية شديدة واكتئاب في ‫حال منعه من اللعب.

6- ضعف التركيز.

7- اختلال إيقاع النهار والليل ‫واضطرابات النوم.

‫ويجب استشارة الطبيب النفسي فور ملاحظة هذه الأعراض مع اتخاذ بعض ‫التدابير المهمة مثل الاتفاق مع الطفل على مواعيد محددة لممارسة ألعاب ‫الحاسوب، ومن الأفضل أيضا إبعاد هذا الجهاز عن غرفة الطفل.

وبالإضافة ‫إلى ذلك، ينبغي تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات كبديل صحي عن ألعاب ‫الحاسب الآلي.

المصدر : الألمانية
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