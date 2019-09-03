7 أعراض تنذر بإدمان طفلك ألعاب الحاسوب

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي للأطفال والمراهقين وطب النفس والعلاج النفسي إنه يمكن للوالدين ‫الاستدلال على إصابة طفلهم بإدمان ألعاب الحاسوب من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض، أبرزها:

1- الانشغال الدائم بالألعاب حتى في أوقات عدم اللعب.

2- تفضيل ألعاب الحاسوب على الأنشطة الأخرى.

3- فقدان القدرة على التحكم في وقت بدء ونهاية ‫اللعب.

4- تجنب تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، ‫وغالبا ما تكون الأحاديث سطحية.

5- شعور الطفل بعصبية شديدة واكتئاب في ‫حال منعه من اللعب.

6- ضعف التركيز.

7- اختلال إيقاع النهار والليل ‫واضطرابات النوم.

‫ويجب استشارة الطبيب النفسي فور ملاحظة هذه الأعراض مع اتخاذ بعض ‫التدابير المهمة مثل الاتفاق مع الطفل على مواعيد محددة لممارسة ألعاب ‫الحاسوب، ومن الأفضل أيضا إبعاد هذا الجهاز عن غرفة الطفل.

وبالإضافة ‫إلى ذلك، ينبغي تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات كبديل صحي عن ألعاب ‫الحاسب الآلي.