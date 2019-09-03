14 علاجا منزليا للفواق

لماذا كثيرا ما تهاجمنا الفواق (الحازوقة) في أسوأ لحظة ممكنة؟ فيما يلي بعض الطرق التي ستساعدك في التخلص منها بسرعة:

1- تغطية الفم

في المرة التالية التي تنتابك فيها حالة من حالات الحازوقة، حاول أن تضغط بيديك على أنفك وفمك، وواصل التنفس بشكل طبيعي. علاوة على ذلك، يمكنك التنفس داخل كيس ورقي إذا كنت تملك واحدا. وفي كلتا الحالتين، ينبغي أن تساعدك الجرعة الإضافية من ثاني أكسيد الكربون على التخلص من الحازوقة. وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست"، كتبته إلاين راسل وثلّة من كتاب المجلة.

2- الضغط على كف اليد

إذا لم تنجح الطريقة الأولى في تخليصك من الحازوقة، حاول الضغط على كف يدك باستخدام إبهام يدك الأخرى، وكلما ضغطت أقوى كان ذلك أفضل. عوضا عن ذلك، يمكنك الضغط على المنطقة الموجودة بين الإبهام الأيسر والسبابة. تجدر الإشارة إلى أن القيام بهذه الحركة يمكن أن يلهي الجهاز العصبي ما من شأنه أن يخلصك من الحازوقة.

3- حبس الأنفاس

في المرة التالية التي تنتابك فيها الحازوقة، خذ نفسا عميقا ثم احبس أنفاسك، فعندما تزداد كمية ثاني أكسيد الكربون داخل رئتيك، يرتخي الحجاب الحاجز، مما يساعدك على التخلص من الحازوقة.

4- مد اللسان

عندما تكون بمفردك حاول مد لسانك. وفي الواقع، يقوم العديد من الفنانين والممثلين بهذا التمرين لأنه يساعدك على توسيع الفتحة الموجودة بين الحبال الصوتية. وكلما تنفست بشكل سلس، توقفت التشنجات التي تسبب الحازوقة.

5- سد الأذنين

ضع أصابعك داخل أذنيك لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، أو اضغط على المنطقة الموجودة خلف شحمات الأذن، فعند القيام بذلك يرسل الدماغ إشارة من خلال العصب المبهم المتصل بالحجاب الحاجز كي توقف الحازوقة.

6- شرب الماء

كي تتخلص من الحازوقة، ينبغي عليك أخذ رشفات سريعة من الماء، لأن الانقباضات الإيقاعية للمريء تتجاوز التشنجات في الحجاب الحاجز. وإذا لم ينجح الأمر، ضع منشفة ورقية فوق كوب الماء، ثم اشرب من خلالها.

7- الجمع بين الطريقتين السابقتين

إذا كنت تستطيع سد أذنيك أثناء شرب الماء، فسيكون ذلك أفضل، إذ إن كل ما عليك فعله هو وضع أصابعك في أذنيك وشرب الماء باستخدام الشفاط، وهكذا تضغط على العصب المبهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعد واحدة من أكثر العلاجات المنزلية فعالية للتخلص من الحازوقة.

8- تناول شيئا حلوًا

يعد تناول ملعقة صغيرة من السكر من أكثر العلاجات الشائعة التي تخلصك من الحازوقة.

9- تناول شيئا حامضا

تناول ملعقة صغيرة من الخل، فطعمه الحامض يمكن أن يوقف الحازوقة.

10- تناول القليل من زبدة الفول السوداني

في الواقع، يعد تناول ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني علاجا كلاسيكيا للتخلص من الحازوقة، فأثناء عملية المضغ تتعطل أنماط البلع والتنفس، مما يجعلك تتخلص من الحازوقة.

11- تناول القليل من الصلصة الحارة

قد تكون هذه الطريقة ناجعة للغاية، لأن الحرارة والحرق يصرفان الانتباه بما يكفي لتحويل تركيز جسمك على الشعور بالحرق بدلا من الحازوقة.

12- تناول القليل من العسل

كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، واشرب هذا المحلول واتركه تحت لسانك ثم ابتلعه. يقوم العسل بدغدغة العصب المبهم لإيقاف الحازوقة.

13- تدليك الرقبة

يعد تدليك الرقبة من أكثر الطرق غرابة للتخلص من الحازوقة، إذ يكفي التدليك أو الضغط على الشرايين السباتية الموجودة على الجانبين الأيمن والأيسر من رقبتك، للتخلص من الحازوقة.

14- ضم الركبتين إلى الصدر

حاول الجلوس بشكل مريح قبل ضم ركبتيك إلى صدرك، ثم ابق على هذه الوضعية لمدة دقيقتين. إذ عند تضم ركبتيك إلى صدرك يتولد ضغط، الأمر الذي يساعد في وقف تشنجات الحجاب الحاجز.