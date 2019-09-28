‫ما أسباب العقم لدى النساء؟‬

قالت عيادة "آي في آي ميدل إيست ‫للخصوبة" إن حوالي 40% من أسباب العقم تتعلق بالمرأة و40% منها ‫لها صلة بالذكور، أما الـ20% المتبقية فتتعلق بعوامل غير محددة كالعمر ‫والإجهاد البدني والظروف الصحية والوراثة والاضطرابات الهرمونية.

‫وقالت الدكتورة أوبما شانكير اختصاصية التلقيح الاصطناعي في عيادة "آي في ‫آي للخصوبة" في مسقط بعُمان، إن بعض العناصر قد تؤثر على قدرة المرأة على الحمل ‫بطريقة طبيعية، حيث يؤثر نمط الحياة وتأجيل الحمل -من بين العديد من العوامل الأخرى- في ‫الإصابة بالعقم، وكذلك في قدرة المرأة ‫على الحمل مستقبلا.

هذا بالإضافة لإصابة المرأة ببعض الحالات الطبية ‫الخطيرة التي قد تؤدي إلى مشاكل العقم. ومهما كانت الحالة، ففي معظم ‫الأوقات لا تكتشف النساء حقيقة حالتهن إلا بعد محاولة حقيقية ‫للإنجاب تمتد لمدة عام ولا تثمر عن حمل بشكل طبيعي، حيث تمثل هذه الحال موقفا قاسيا وعصيبا لكلا الزوجين.

وأضافت شانكير أن أكثر المشاكل الطبية المسببة للعقم لدى النساء هي:

1- ‫بطانة الرحم المهاجرة.

2- انسداد قناة فالوب.

3- متلازمة تكيس المبايض.

4- مشاكل ‫التبويض التي تعاني منها العديد من الشابات أيضا.

‫وتعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) وضعف التبويض من الأسباب الأساسية ‫للعقم عند النساء بنسبة 20%، حيث إن الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض تؤدي ‫إلى حدوث دورات طمثية غير منتظمة أو في بعض الحالات الأخرى قد لا يوجد ‫حيض على الإطلاق، وبالتالي لا يوجد لدى المرأة تبويض، مما يؤدي إلى ‫العقم.

ويعد الإجهاد وزيادة الوزن أو خسارة الوزن بشكل كبير والإفراط في إنتاج ‫البرولاكتين (الهرمون المسؤول عن إنتاج حليب الأم والذي يوقف عملية ‫التبويض) من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الطمث المسبب للعقم.

‫وهناك العديد من عوامل الخطورة الأخرى التي تتسبب في مشاكل الخصوبة لدى ‫النساء، وتشمل:

1- الأورام الليفية.

2- الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال ‫الجنسي.

3- السكري.

4- السرطان.

5- الأمراض المزمنة الأخرى.

6- في بعض الحالات قد ‫تؤدي الأدوية المضادة للاكتئاب إلى الإصابة بالعقم.

‫وأضافت الدكتورة شانكير "لحسن الحظ هناك تطور وتقدم كبير في مجال الطب ‫الإنجابي، والذي يتناول تحديدا أسباب العقم لدى النساء، وكافة هذه ‫الأساليب الحديثة بما في ذلك علاجات التلقيح الاصطناعي المتقدمة التي تساعد ‫كل يوم المزيد من النساء على تحقيق حلمهن بإنجاب طفل".

‫ويعد التلقيح الاصطناعي شكلا من أشكال التكنولوجيا الإنجابية ‫المساعدة التي تقوم على تخصيب البويضة مع الحيوانات المنوية في ‫المختبر، ثم يتم نقل الأجنة المخصبة والصحية إلى رحم الأم لتتطور إلى ‫أن يتحقق الحمل.

‫كما تعد تقنية تجميد البويضات خطوة ثورية في مسار عملية التلقيح ‫الاصطناعي الطبيعية، مما يتيح للمرأة الاحتفاظ بالبويضات الناضجة التي ‫يتم الحصول عليها بعد تحفيز المبيض بحيث يمكن استخدامها لاحقا.