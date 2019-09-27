القهوة الخضراء سلاحك لإنقاص الوزن
قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن القهوة الخضراء تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وأوضحت ريزه أن القهوة الخضراء (القهوة غير المحمصة) تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يحول دون تخزين السكر والدهون في الجسم.
كما يمتاز حمض الكلوروجينيك باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير إيجابي على البشرة وتحارب الشيخوخة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين، ولذلك تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يعانون من العصبية واضطرابات النوم عند شرب القهوة المحمصة العادية.
وإلى جانب شرب القهوة الخضراء، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.