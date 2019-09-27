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‫القهوة الخضراء سلاحك لإنقاص الوزن

القهوة الخضراء تعمل على تنشيط الأيض (الألمانية)
القهوة الخضراء تعمل على تنشيط الأيض (الألمانية)

قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ‫ريزه إن القهوة الخضراء تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

‫وأوضحت ريزه أن القهوة الخضراء (القهوة غير المحمصة) تعمل على تنشيط الأيض، كما ‫أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يحول دون تخزين السكر والدهون في الجسم.

‫كما يمتاز حمض الكلوروجينيك باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير ‫إيجابي على البشرة وتحارب الشيخوخة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين، ولذلك تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يعانون من العصبية واضطرابات النوم عند ‫شرب القهوة المحمصة العادية.

‫وإلى جانب شرب القهوة الخضراء، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ‫ومتوازن، مع المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع ‫بالرشاقة.

المصدر : الألمانية
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