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‫عكارة البول.. علام تدل؟

عكارة البول قد ترجع إلى داء السكري وأمراض المسالك البولية كالتهاب المثانة وأمراض الكلى كحصوات الكلى (الألمانية)
عكارة البول قد ترجع إلى داء السكري وأمراض المسالك البولية كالتهاب المثانة وأمراض الكلى كحصوات الكلى (الألمانية)

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫عكارة البول لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة تتمثل في قلة السوائل بالجسم ‫أو تناول أغذية معينة مثل الفواكه الحمضية والشمندر الأحمر.

‫أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض المسالك البولية كالتهاب المثانة ‫وأمراض الكلى كحصوات الكلى، بالإضافة إلى داء السكري. كما قد ترجع عكارة ‫البول لدى الرجال إلى التهاب البروستات.

‫وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ‫عكارة البول، خاصة في حال استمرارها لأكثر من 3 أيام أو إذا كانت مصحوبة ‫بأعراض أخرى مثل حرقان وآلام شديدة أثناء التبول وحمى وتشنجات وتغير لون ‫البول إلى الأحمر أو البني، مما ينذر بوجود دم في البول.

المصدر : الألمانية
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