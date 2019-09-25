‫عكارة البول.. علام تدل؟

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫عكارة البول لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة تتمثل في قلة السوائل بالجسم ‫أو تناول أغذية معينة مثل الفواكه الحمضية والشمندر الأحمر.

‫أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في أمراض المسالك البولية كالتهاب المثانة ‫وأمراض الكلى كحصوات الكلى، بالإضافة إلى داء السكري. كما قد ترجع عكارة ‫البول لدى الرجال إلى التهاب البروستات.

‫وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ‫عكارة البول، خاصة في حال استمرارها لأكثر من 3 أيام أو إذا كانت مصحوبة ‫بأعراض أخرى مثل حرقان وآلام شديدة أثناء التبول وحمى وتشنجات وتغير لون ‫البول إلى الأحمر أو البني، مما ينذر بوجود دم في البول.