قال اختصاصي البصريات الألماني لارس ‫فاندكه، إن العدسات اللاصقة ليست حلا دائما لتصحيح الإبصار، حيث إن هناك ‫حالات طبية لا يجوز فيها ارتداء العدسات.

‫وأوضح فاندكه أنه على سبيل المثال لا يمكن استخدام العدسات اللاصقة ‫لتصحيح ما يعرف بالحَوَل الكامن أو الخفي، حيث يمكن علاج هذه الحالة ‫بواسطة نظارة طبية.

كما أنه لا يمكن ارتداء العدسات اللاصقة في حال الإصابة بالتهاب ملتحمة ‫العين أو في موسم التهاب حساسية الأنف (حمى القش)، حيث تصاب العين ‫باحمرار وتزداد إفرازات الدموع بها.

وتأسيسا على ذلك، أكد فاندكه أن العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلا جماليا ‫مؤقتا لتصحيح الإبصار.