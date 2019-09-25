البث الحي
ابحث

‫العدسات اللاصقة ليست حلا دائما لتصحيح الإبصار

العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلا جماليا مؤقتا لتصحيح الإبصار (الألمانية)
العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلا جماليا مؤقتا لتصحيح الإبصار (الألمانية)

قال اختصاصي البصريات الألماني لارس ‫فاندكه، إن العدسات اللاصقة ليست حلا دائما لتصحيح الإبصار،  حيث إن هناك ‫حالات طبية لا يجوز فيها ارتداء العدسات.

‫وأوضح فاندكه أنه على سبيل المثال لا يمكن استخدام العدسات اللاصقة ‫لتصحيح ما يعرف بالحَوَل الكامن أو الخفي، حيث يمكن علاج هذه الحالة ‫بواسطة نظارة طبية.

كما أنه لا يمكن ارتداء العدسات اللاصقة في حال الإصابة بالتهاب ملتحمة ‫العين أو في موسم التهاب حساسية الأنف (حمى القش)، حيث تصاب العين ‫باحمرار وتزداد إفرازات الدموع بها.

وتأسيسا على ذلك، أكد فاندكه أن العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلا جماليا ‫مؤقتا لتصحيح الإبصار.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
احذر.. لا ترتد العدسات اللاصقة أثناء السباحة
5 نصائح لارتداء العدسات اللاصقة خلال الربيع‬
سبع نصائح لاستعمال العدسات اللاصقة
هل قطرة العين تتعارض مع العدسات اللاصقة؟
أهم الأخبار
المزيد من صحة
احذر المبالغة في استخدام المواد المطهرة
‫ستيرويدات بناء الأجسام تصغّر الخصيتين وتهدد بالعقم
منها قوة الشم الخارقة.. أمور غريبة تظهر على الحامل
‫هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية