‫هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إنه ‫يمكن الاستدلال على مشاكل الغدة الدرقية -كالقصور وفرط النشاط- من خلال ‫بعض الأعراض النفسية والجسدية.

‫وتتمثل الأعراض النفسية في مشاعر القلق والخوف والحزن والاكتئاب، بينما ‫تتمثل الأعراض الجسدية في الشعور المستمر بالتعب وفقدان الشهية وفقدان ‫الوزن وضعف التركيز وتراجع اللياقة الذهنية، بالإضافة إلى التغيرات ‫الطارئة على الحيض بالنسبة للمرأة.

‫وتتعلق بعض العلامات التحذيرية بالجمال مثل تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كانت هذه الأعراض ترجع إلى ‫مشاكل في الغدة الدرقية، وعلاجها في الوقت المناسب.