‫ستيرويدات بناء الأجسام تصغّر الخصيتين وتهدد بالعقم

حذرت عيادة آي في آي ميدل إيست للخصوبة من أن ‫تناول الستيرويدات الخاصة ببناء الأجسام (Anabolic Steroids) يصغر الخصيتين ويهدد ‫الرجال بالعقم.

وقال المدير الطبي للعيادة الدكتور فرانسيسكو رويز "تؤدي هذه الأدوية إلى تقليص حجم الخصيتين، مما يؤثر على ‫قدرتها على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أنها قد تتسبب في الإصابة ‫بسرطان البروستات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى".

وأضاف رويز أنه عادة ما يستخدم الرجال المنشطات البنائية من أجل رفع ‫مستوى هرمون "التستوستيرون"، مما يؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وتحسين ‫قوة العضلات.

ولكن تلك الأدوية يكون لها تأثير عكسي ومدمر على الخصيتين، ‫فنتيجة لاعتماد الجسم على مصادر خارجية ينخفض إنتاج هرمون التستوستيرون ‫في الخصيتين كأحد الآثار الجانبية، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات ‫المنوية لدى المستخدم وفي بعض الحالات يصل للصفر.

هذا بالإضافة لما تحقق ‫منه الباحثون بشأن الأضرار التي تحدثها المنشطات البنائية على تكوين خلايا ‫الحيوانات المنوية.