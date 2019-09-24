7 أغذية تساعدك على الإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة الوزن

يتطلب الإقلاع عن التدخين الكثير من الإرادة، لكن يوجد بعض الوسائل التي يمكن الاستعانة بها، بما في ذلك الطعام.

وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، قالت الكاتبة فيرونيكا موييخو إن الطعام يعتبر عاملا فاعلا في المعركة ضد النيكوتين. فما المكونات التي يجب إدراجها في نظامنا الغذائي لتحقيق هذه الغاية؟

1- الخضر والغلال

أكدت إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بالمركز الطبي لجامعة ديوك الأميركية، أن التغذية الصحية تساعد في الإقلاع عن التدخين بشكل أسهل وأسرع.

وبحسب ما ورد في المدونة "تيريزاس جويسري"، فإن "الأبحاث أظهرت أن الفواكه والخضار تجعل مذاق السجائر أسوأ، على عكس اللحوم والخمر والقهوة التي تعزز نكهتها، مما يجعل عادة التدخين أكثر جاذبية".

ويُنصَح خاصة بتناول البروكلي والقرنبيط والكيوي والموز والتفاح والسبانخ والجزر واليقطين والكرفس.

2- شرب لترين من الماء يوميا

فالماء يرطب الجسم ويساعد على الشعور بالشبع، وهو يحمي الأنسجة من الجفاف ويساعد في الوقاية من الإمساك.

3- دقيق الشوفان والأرز

يحتوي كلاهما على السيلينيوم المضاد للأكسدة الذي يمنع الإصابة بأمراض القلب ويخلص الجسم من السموم التي يفرزها النيكوتين.

4- البطاطا

بحسب المدونة، توفر البطاطا الألياف والكربوهيدرات البطيئة الامتصاص، مما يمنح إحساسا بالشبع يساعد على مكافحة الرغبة في إشعال سيجارة.

5- الشاي

ينصح باستهلاك هذا الشراب مهما كانت حالتك الصحية، وبالنسبة للذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين يساعدهم الشاي على التقليل من الشعور بالقلق وزيادة المواد المضادة للأكسدة في الجسم.

6- التوابل

يوجد العديد من التوابل التي تساعد في علاج آثار التدخين، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والقرفة والكزبرة والثوم.

7- البقوليات

نظرا لكونها غنية بالألياف ومفيدة للأمعاء، ينصح الخبراء بإدراجها ضمن النظام الغذائي للإقلاع عن التدخين.

وخلال الأسابيع الأولى من محاولة التغيير، من الضروري الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان والمعجنات المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وتفتقر للقيمة الغذائية والمشروبات السكرية والخمور والقهوة.

ويمكن العودة إلى استهلاك هذه الأغذية من جديد بشكل تدريجي بعد هذه الفترة، وذلك سيساعدك في الوقت نفسه على التقليل من الشعور بالقلق والتغلب على أعراض الإقلاع عن التدخين بسهولة أكبر.

وينصح أيضا باتباع بعض العادات البسيطة مثل تناول كميات صغيرة من الطعام والمضغ ببطء وشرب كوب من الماء قبل الأكل أو القيام بجولة لحرق السعرات الحرارية وتنظيف الأسنان إثر كل وجبة.

هل يمكننا الإقلاع عن التدخين دون أن نكسب الوزن؟

يخاف الكثير ممن يرغبون في الإقلاع عن التدخين من مسألة زيادة الوزن. وفي الحقيقة، يمكن التحكم في هذا التحول الذي يصيب 85% من المدخنين، من خلال اتباع الإرشادات المناسبة في العلاج الطبّي.

ووفقا لدراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية "بريتيش ميديكال جورنال"، يمكن أن يكسب الشخص 4.7 كيلوغرامات، ويحدث ذلك بشكل رئيسي في الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ الإقلاع عن التدخين.

وتعود أسباب زيادة الوزن بعد الانقطاع عن التدخين أساسا إلى أن الشخص المعتاد على استهلاك النيكوتين الذي يتسبب في فقدان الشهيّة، يستبدله فجأة بتناول الطعام. ومن هنا تأتي أهميّة اختيار النظام الغذائي المناسب بعد الانقطاع عن التدخين.

وينصح الخبراء الأشخاص الذين يريدون الإقلاع عن التدخين باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لمواجهة السمنة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية والنوم ساعات كافية.