مكونات المكياج قد تسبب التهاب الملتحمة
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إلى أن احمرار العين أو الشعور بالحكة بها قد يشير إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة.
وغالبا ما تكون البكتيريا أو الفيروسات سبب حدوث هذه العدوى، إضافة إلى أن مكونات المكياج أو بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية، يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب الملتحمة.
وأضاف الأطباء الألمان أن المؤثرات البيئية المختلفة مثل الأتربة والغبار أو أشعة الشمس الساطعة يمكن أن تؤدي بدورها إلى حدوث التهاب الملتحمة، الذي يعالج بوسائل مختلفة حسب نوع السبب.
وأشارت الرابطة الألمانية إلى أنه يمكن استعمال قطرات العين التي تحتوي على المضادات الحيوية، إذا كان سبب التهاب الملتحمة يرجع إلى البكتيريا فقط، وإذا وصف الأطباء هذه القطرات فإنه يجب استعمالها بشكل مكثف على مدار أيام.
ومع ذلك فإن قطرات العين والعلاجات المنزلية الأخرى قد تتسبب في تفاقم المشكلة، ولذلك يتعين على المرء عدم استعمال أكياس شاي البابونج، نظرا لظهور استجابات تحسسية للبابونج لدى الكثير من الأشخاص.