‫مكونات المكياج قد تسبب التهاب الملتحمة

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون إلى أن احمرار العين أو الشعور بالحكة بها قد يشير إلى الإصابة ‫بالتهاب الملتحمة.

وغالبا ما تكون البكتيريا أو الفيروسات سبب حدوث هذه ‫العدوى، إضافة إلى أن مكونات المكياج أو بعض الأدوية التي قد تؤدي ‫إلى ظهور استجابات تحسسية، يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب الملتحمة.

‫‫وأضاف الأطباء الألمان أن المؤثرات البيئية المختلفة مثل الأتربة ‫والغبار أو أشعة الشمس الساطعة يمكن أن تؤدي بدورها إلى حدوث التهاب ‫الملتحمة، الذي يعالج بوسائل مختلفة حسب نوع السبب.

وأشارت الرابطة الألمانية إلى أنه يمكن استعمال قطرات العين التي تحتوي ‫على المضادات الحيوية، إذا كان سبب التهاب الملتحمة يرجع إلى البكتيريا ‫فقط، وإذا وصف الأطباء هذه القطرات فإنه يجب استعمالها بشكل مكثف على ‫مدار أيام.

‫ومع ذلك فإن قطرات ‫العين والعلاجات المنزلية الأخرى قد تتسبب في تفاقم المشكلة، ولذلك ‫يتعين على المرء عدم استعمال أكياس شاي البابونج، نظرا لظهور ‫استجابات تحسسية للبابونج لدى الكثير من الأشخاص.