بأمراض تصل إلى حد السرطان.. السعال الدموي يدق ناقوس الخطر
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن السعال الدموي يدق ناقوس الخطر حيث إنه ينذر بأمراض خطيرة تصل إلى حد السرطان.
وأوضح المركز الألماني أن السعال المصحوب بدم أو بلغم مختلط بالدم يرجع لأسباب عدة، هي وجود جسم غريب بالمسالك التنفسية والتهاب الشعب الهوائية، وكذلك الالتهاب الرئوي وخراج بالرئة والسل وسرطان الرئة.
وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي وراء السعال الدموي.
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