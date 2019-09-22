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بأمراض تصل إلى حد السرطان.. ‫السعال الدموي يدق ناقوس الخطر

السعال المصحوب بدم يرجع لأسباب عدة (الألمانية)
السعال المصحوب بدم يرجع لأسباب عدة (الألمانية)

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن ‫السعال الدموي يدق ناقوس الخطر حيث إنه ينذر بأمراض خطيرة تصل إلى حد ‫السرطان.

‫وأوضح المركز الألماني أن السعال المصحوب بدم أو بلغم مختلط بالدم يرجع ‫لأسباب عدة، هي وجود جسم غريب بالمسالك التنفسية والتهاب الشعب ‫الهوائية، وكذلك الالتهاب الرئوي وخراج بالرئة والسل وسرطان الرئة.

‫وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي ‫وراء السعال الدموي.

المصدر : الألمانية
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