بأمراض تصل إلى حد السرطان.. ‫السعال الدموي يدق ناقوس الخطر

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن ‫السعال الدموي يدق ناقوس الخطر حيث إنه ينذر بأمراض خطيرة تصل إلى حد ‫السرطان.

‫وأوضح المركز الألماني أن السعال المصحوب بدم أو بلغم مختلط بالدم يرجع ‫لأسباب عدة، هي وجود جسم غريب بالمسالك التنفسية والتهاب الشعب ‫الهوائية، وكذلك الالتهاب الرئوي وخراج بالرئة والسل وسرطان الرئة.

‫وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي ‫وراء السعال الدموي.