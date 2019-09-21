‫قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومركبات النبات ‫الثانوية المهمة للصحة، لذا فهي توصي بتناول 5 حصص منها ‫يوميا.

‫وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تناول 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه ‫بواقع 400 غرام من الخضروات و250 غراما من الفواكه.

من ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز تناول البطاطس نيئة نظرا ‫لاحتوائها على مادة "سولانين" الضارة التي تتسبب في مشاكل بالجهاز ‫الهضمي كآلام البطن والإسهال والقيء، علما بأن الطهي يقضي على هذه ‫المادة، ويسري ذلك أيضا على البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء.