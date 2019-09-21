ابتعد عن البطاطس النيئة وتناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومركبات النبات الثانوية المهمة للصحة، لذا فهي توصي بتناول 5 حصص منها يوميا.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تناول 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه بواقع 400 غرام من الخضروات و250 غراما من الفواكه.
من ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز تناول البطاطس نيئة نظرا لاحتوائها على مادة "سولانين" الضارة التي تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي كآلام البطن والإسهال والقيء، علما بأن الطهي يقضي على هذه المادة، ويسري ذلك أيضا على البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء.