ما أسباب تورم اللسان؟
قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم اللسان من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنه يعيق التنفس وبلع الطعام.
وأوضح جراح الفم والأسنان الألماني أن تورم اللسان يحدث نتيجة تجمع سائل بالنسيج، مشيرا إلى أنه عادة يكون مصحوبا باحمرار وطبقة بيضاء مع الشعور بألم وخدر.
وأضاف يورين أن تورم اللسان له أسباب عدة، أبرزها الحرق بفعل تناول أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية، أو الالتهابات كالتهاب اللثة، أو استجابات تحسسية تجاه أطعمة معينة، كما قد يرجع التورم إلى بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم اللسان وعلاجه.
وبشكل عام أكد البروفيسور الألماني أهمية العناية بنظافة اللسان أيضا؛ حيث ينبغي تنظيفه بانتظام لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه بواسطة كاشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.
- البنتاغون يقدم خيارات عسكرية وأهدافا محتملة أمام ترامب للرد على إيران
- في لقاء خاص بالجزيرة نت.. قيس سعيّد يجيب عن 10 أسئلة
- رحيل "غامض" لأربعة علماء مصريين بالخارج.. شكوك تعزز سيناريو الاغتيال؟
- قبل ساعات من الموعد.. محمد علي يقترح على المصريين إستراتيجية للتظاهر
- بعد زلزال الرئاسية.. هل أسقط التونسيون "السيستام"؟