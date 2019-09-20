كيف تدلك عضلة القلب إذا تعرض للتوقف؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫تدليك عضلة القلب قد يساعد في إنقاذ حياة الشخص الذي يتعرض قلبه ‫للتوقف.

‫وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي أولا الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة، وإلى ‫أن تأتي سيارة الإسعاف يجب إجراء تدليك عضلة القلب على النحو التالي:

1- يجلس المسعف على ركبتيه ويضع إحدى راحتي اليد في منتصف القفص الصدري ‫للمصاب، ثم يضع راحة اليد الأخرى على ظهر اليد الأولى.

2- بأذرع ممدودة يتم الضغط على عظام القص بعمق 5 إلى 6 سم وبمعدل يتراوح ‫بين 100 و120 مرة في الدقيقة، مع مراعاة عدم التوقف حتى وصول سيارة ‫الإسعاف.