السمنة تضعف حاسة التذوق

كشفت دراسة أميركية حديثة أن السمنة تؤثر سلبيا على مناطق في الدماغ مسؤولة عن حاسة التذوق.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة بينغهامتون الأميركية، ونشرت في دورية "فرونتيرز أن إنتيغيرتف نيوروساينس" (Frontiers in Integrative Neuroscience) العلمية.

ولرصد تأثير زيادة الوزن على حاسة التذوق، راقب الفريق مجموعة من الفئران التي تعاني من السمنة.

وركز الفريق على الاستجابات لمحفزات التذوق في نواة تسمى "ترراكتس سولاتيريس" (tractus solitaries)، وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة حاسة التذوق لدى البشر والفئران.

وسجل الباحثون ردودا على محفزات التذوق من خلايا وحيدة في جذع الدماغ من الفئران التي أصيبت بالسمنة عن طريق تناول نظام غذائي غني بالدهون.

براعم التذوق

ووجدوا أن استجابات التذوق لدى هذه الفئران المصابة بالسمنة كانت أصغر وأقصر في المدة، واستغرق الأمر وقتا أطول لتطويرها، مقارنة بتلك الموجودة في الفئران التي تناولت أطعمة خالية من الدهون.

وكشفت الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون ينتج ردودا غير واضحة، ولكنها أكثر تأثيرا على الأماكن المسؤولة عن حاسة التذوق في الدماغ.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة باتريشيا دي لورينزو إن "هذه النتائج لا تنطبق إلا على الفئران في الوقت الحالي، لكن هذه العملية نفسها يمكن أن تحدث لدى البشر أيضا".

وأضافت "لقد اكتشف علماء آخرون أن عدد براعم التذوق على اللسان تتناقص لدى الفئران والبشر الذين يعانون من السمنة المفرطة، وبالتالي فإن تأثيرات السمنة على استجابات التذوق في الدماغ البشري ممكنة أيضا".