البث الحي
ابحث

مؤسسة الكبد الألمانية: 6 أعراض لالتهاب الكبد‬

الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في اللون الأصفر للجلد والعين واللون الداكن للبول (الألمانية)
الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في اللون الأصفر للجلد والعين واللون الداكن للبول (الألمانية)

قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض ‫المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في:

1- اللون الأصفر للجلد والعين.

2- اللون ‫الداكن للبول.

3- التعب الشديد.

4- الغثيان.

5- القيء.

6- آلام البطن.

‫وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة، هي: التهابات "أي" (A) ‫و"إي" (E) التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات بي وسي ودي التي تنتقل ‫عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلا أو الاتصال الجنسي غير ‫الآمن.

‫وقد تترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد أو ‫سرطان الكبد، لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.

ويمكن الوقاية من ‫التهاب الكبد الوبائي أي وبي ودي بواسطة التطعيم، علما بأن التطعيم ضد ‫النوع بي يحمي أيضا من النوع دي، أما النوع سي فلا يوجد تطعيم ضده حاليا.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مصر تفحص الملايين مجانا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي (سي)
معلومات مهمة عن التهاب الكبد "ب"
أمل جديد بالقضاء على التهاب الكبد "بي" و"سي" بحلول 2030
الصحة العالمية: مصر ماضية في طريق القضاء على التهاب الكبد "سي" قبل 2030
أهم الأخبار
المزيد من صحة
الاحتكار وانقسام النقابة.. هذه أسباب أزمة الدواء والصيدلة بمصر
استهلاك المراهقين للوجبات السريعة يهدد نفسيتهم
حمل 10 كيلوغرامات من الدهون يزيد خطر الاكتئاب
السمنة تضعف حاسة التذوق