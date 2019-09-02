مؤسسة الكبد الألمانية: 6 أعراض لالتهاب الكبد
قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في:
1- اللون الأصفر للجلد والعين.
2- اللون الداكن للبول.
3- التعب الشديد.
4- الغثيان.
5- القيء.
6- آلام البطن.
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وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة، هي: التهابات "أي" (A) و"إي" (E) التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات بي وسي ودي التي تنتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلا أو الاتصال الجنسي غير الآمن.
وقد تترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد، لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.
ويمكن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي أي وبي ودي بواسطة التطعيم، علما بأن التطعيم ضد النوع بي يحمي أيضا من النوع دي، أما النوع سي فلا يوجد تطعيم ضده حاليا.
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