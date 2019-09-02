هكذا تتجنب منغصات السفر

كثيرا ما يصاب السياح ببعض الأمراض، ‫التي تعكر صفو رحلتهم وتحرمهم من الاستمتاع بعطلتهم، كالإسهال والحمى. ‫ويمكن الوقاية من أمراض السفر ببعض التدابير الهامة كالاهتمام بالنظافة ‫الشخصية وسلامة الطعام والشراب والحماية من البعوض والقراد.

‫وأوضح الدكتور كريستيان شونفيلد أن أهم التدابير الصحية يتمثل في غسل ‫اليدين بانتظام وبشكل جيد للحماية من أمراض مثل الأنفلونزا والإسهال، مع ‫ضرورة استعمال الصابون، الذي يساعد على إزالة الأوساخ والدهون وكذلك ‫الجراثيم ومسببات الأمراض الأخرى بشكل كبير. وبعد إزالة الطبقة العليا ‫من الاتساخات من الجلد يمكن استخدام مستحضرات التعقيم.

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‫غلي ماء الشرب

‫‫كما أكد اختصاصي الطب الاستوائي والسَفر الألماني على ضرورة غلي ماء ‫الشرب أو شرائه في زجاجات بلاستيكية محكمة الغلق، كما يلزم تقشير ‫الفاكهة وطهي الخضروات بشكل جيد.

وعند الرغبة في استخدام أطعمة طازجة ‫عند الطهي كالطماطم مثلا، فيجب أولا سكب الماء المغلي عليها قبل ‫تحضيرها، حيث يقتل هذا معظم مسببات المرض.

‫وأشار شونفيلد إلى أن الصابون له فائدة أيضا عند تعرض السائح لعضة ‫الحيوانات، لذا ينصح دائما باصطحاب كمية كافية من الصابون خلال الرحلة.

‫وأوضح شونفيلد أن غسل موضع عضة الكلب مثلا لمدة تتراوح من 10 إلى 15 ‫دقيقة يساعد على إزالة الكثير من الجراثيم، ومن ثم الحد من خطر ‫الالتهابات بشكل كبير.

للوقاية من أمراض السفر ينبغي غسل اليدين بالصابون بانتظام للقضاء على الجراثيم ( الألمانية)

‫ويمكن الحماية من داء الكلب عن طريق الابتعاد عن الحيوانات البرية ‫والحيوانات الضالة، حيث يساهم هذا في تقليل العدوى بشكل كبير. وينصح ‫شونفيلد من يخطط لرحلة طويلة بتلقي لقاح ضد داء الكلب.

‫حماية من البعوض والقراد

‫من جانبها، أشارت البروفيسورة أوته ماكنشتيت إلى أن تدابير الوقاية من ‫أمراض السفر يجب أن تشمل الحماية من البعوض والقراد، فالبعوض يمكنه نقل ‫العديد من الفيروسات مثل فيروس النيل الغربي وحمى الضنك والحمى الصفراء ‫والشيكونغونيا، كما قد يتسبب القراد في نقل داء لايم والتهاب الدماغ.

‫وأوضحت أستاذة علم الطفيليات بجامعة هوهنهايم الألمانية أنه لا يوجد حتى ‫الآن لقاح ضد داء لايم، رغم الأبحاث المكثفة. وللوقاية من ‫لدغات الحشرات والأمراض الفيروسية المحتملة ينبغي ارتداء ملابس طويلة، ‫كما تفيد الناموسيات في الحماية من مثل هذه الحشرات في الليل وأثناء ‫النوم.

‫ومن التدابير الهامة أيضا تطبيق المادة الطاردة للبعوض على الجلد، حيث ‫إنها تطرد البعوض والقراد بسبب رائحتها النفاذة.