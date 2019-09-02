استهلاك المراهقين للوجبات السريعة يهدد نفسيتهم

ناقوس خطر جديد يدق ليربط بعض العادات الغذائية السيئة بالصحة، فقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الوجبات السريعة وخطر التعرض للاكتئاب.

ومنذ سنوات، تواصل محلات الوجبات السريعة في أرجاء متفرقة حول العالم تحقيق أرباح مالية سنوية ضخمة، وذلك بالاعتماد على وجبات لذيذة وسريعة التقديم، فضلا عن عروض مميزة تتماشى مع إمكانيات مختلف الشرائح المجتمعية.

ويأتي المراهقون على رأس قائمة الأشخاص الأكثر ترددا على محلات الوجبات السريعة، لا سيما في أيام نهاية الأسبوع. إلا أن الإقبال على تناول هذه الأكلات والابتعاد عن نظام غذائي صحي لا يخلو من مخاطر صحية كثيرة.

صوديوم

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن استهلاك المراهقين للوجبات السريعة بشكل متكرر يرفع من خطر إصابتهم بالاكتئاب، مضيفة أن الخبراء وجدوا مستويات مرتفعة من الصوديوم ومستويات منخفضة من البوتاسيوم لدى مجموعة من طلاب المدراس المتوسطة الذين أجريت عليهم الدراسة، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني نقلا عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة "سيكولوجيكل ريبورت".

وأوضح موقع "ذا تايك أوت" أن النتائج اعتمدت على دراسة صادرة عن جامعة ألاباما برمنغهام، حيث درس الباحثون حوالي 84 مراهقا (متوسط أعمارهم 13) وينحدرون من عائلات منخفضة الدخل. وأردف أن الخبراء أخذوا عينات بول من المشاركين، وقاسوا كميات الصوديوم والبوتاسيوم الموجودة فيها.

وفي السياق، أشار موقع "ديلي تايمز" إلى أن الخبراء عثروا على رابط بين استهلاك الوجبات السريعة وخطر المعاناة من الاكتئاب، مضيفا أن مستويات الصوديوم العالية في البول دلت على وجود علامات اكتئاب أكثر بعد عام ونصف العام.

حمية حوض البحر المتوسط

كما نقل موقع "ميديكل ديلي" عن المشرفة على الدراسة سيلفي مورج قولها "نسبة عالية من الصوديوم، إذا يجب أن تفكر في الأطعمة المُجهزة"، وأضافت "هذا يشمل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة والوجبات الخفيفة غير الصحية". وتابعت المتحدثة أن انخفاض البوتاسيوم مؤشر على نظام غذائي يفتقر إلى الخضروات والفواكه الغنية بهذا العنصر، مثل الموز والبطاطس الحلوة والأفوكادو والطماطم.

وكانت دراسة سابقة نشرتها المجلة العلمية المتخصصة "Molecular Psychiatry" توصلت إلى أن اتباع ما يُطلق عليها حمية حوض البحر المتوسط يمكن أن يساعد على محاربة الاكتئاب، حيث لاحظ الخبراء أن تأثير هذه الحمية إيجابي جدا على المزاج، فهي تتكون من الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات وزيت الزيتون والسمك.