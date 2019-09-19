3 ‫علاجات منزلية لالتهاب الحلق‬

مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات ‫الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب الحلق، وهي مشكلة منتشرة ‫قد يصاب بها كل إنسان تقريبا لبضعة أيام، وقد تتعدد الأسباب، ‫حيث إن التهاب الحلق ليس مرضا في حد ذاته ولكنه عرض للعديد من الأمراض.

‫وأوضحت مجلة "جيزوندهايت. دي" أن التهاب الحلق يحدث في الأغلب بسبب ‫نزلات البرد والتهاب اللوزتين أو أي التهاب آخر في الحلق والفم، والذي ‫تسببه عدوى فيروسية في أغلب الأحيان، وقد تصاحب التهابات الحلق بحة في ‫الصوت، وهو ما يعني أنها أصابت الحنجرة أيضا بأحبالها الصوتية، ويمكن أن ‫يكون التهاب الحلق بسبب التهاب حاد في المريء أو تورم العقد اللمفاوية ‫بمنطقة الرقبة.

‫ويمكن علاج نزلة البرد الخفيفة المصحوبة بالتهاب في الحلق بالعلاجات ‫المنزلية، وتلزم زيارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين أو ثلاثة بشكل ملحوظ، أو إذا صاحبت التهاب الحلق مشاكل في التنفس أو مشاكل ‫كبيرة في البلع أو صعوبة في فتح الفم لحد كبير أو ارتفاع كبير ‫في درجة الحرارة.

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية بالعلاجات ‫المنزلية التالية:

1- شرب الكثير ‫من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة.

2- تناول مغلي ‫الميرمية والزعتر والبابونج.

3- البقاء في المنزل والراحة، وهو ‫ما يساعد بشكل كبير على تجاوز مشكلة التهاب الحلق.

كما حذرت المجلة من ‫اللجوء إلى مسكنات الألم في علاج هذه المشكلة لأكثر من ثلاثة أيام.