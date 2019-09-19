‫متى تستشير اختصاصي الخصوبة؟‬

أوصت عيادة "آي في آي ميدل إيست" (IVI) للخصوبة ‫الأزواج بمراجعة اختصاصي الخصوبة بعد مرور عام من محاولات الحمل غير ‫الناجحة، وذلك لتجنب إهدار المزيد من الوقت، خاصة أن معدل الخصوبة لدى ‫الإناث ينخفض بشكل كبير بعد سن 35 عاما.

لذا يُفضل في حالات النساء ‫اللائي بلغن من العمر 35 عاما أو أكثر الذهاب للاستشارة بعد ستة أشهر ‫من بدء المحاولة.

و‫يقول الدكتور فرانسيسكو رويز المدير الطبي لعيادة "آي في آي ميدل إيست" بمسقط "هناك ‫بعض الأسئلة التي يمكن طرحها مع خبير الخصوبة لفهم الموقف بشكل أفضل؛ ‫حيث يمكن أن تكون تلك الأسئلة بمثابة دليل وتساعد في تحقيق أقصى استفادة ‫من الموعد الأول".

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‫وفي ما يلي مجموعة من الأسئلة التي يحتاج الأزواج لمعرفتها وبعض الأجوبة ‫المختصرة عنها:

1- بعد إجراء تقييم عام وتقييم أولي للمخاطر والمشاكل المحتملة، ما ‫الاختبارات الأخرى ذات الصلة، التي يجب أن أجريها أنا وزوجي للمساعدة في ‫التشخيص والعلاج؟

يقول دكتور رويز إنه بعد مراجعة التاريخ ومناقشة الحالة الصحية لكلا ‫الزوجين، سيقرر الطبيب إذا كانت الاختبارات الإضافية ضرورية لتحديد ‫الصحة الإنجابية.

وفي حال أوصى الطبيب بإجراء فحص كامل لأمراض النساء ‫فيجب الخضوع لذلك. فعلى سبيل المثال، على الزوجة الخضوع لفحص الموجات فوق ‫الصوتية (السونار)، التي قد تظهر الحاجة لأخذ دواء لتعزيز فرص الحمل ‫لديها، إلى جانب توصيات لإجراء تعديلات نمط الحياة كجزء من الخطة ‫العلاجية الشاملة لرفع الخصوبة.

فالمحافظة على نمط حياة صحي خلال ‫العملية الطبية بأكملها لا يفيد في زيادة فرص الحمل فحسب، بل يدعم صحة ‫الطفل أيضا.

وسيناقش الطبيب مع الزوجة علاجا مناسبا للخصوبة، والأدوية ‫اللازمة، وغيرها من الفحوصات الطبية الإضافية المطلوبة أثناء العلاج.

2- ما العلاجات الموصى بها في الزيارة الأولى؟

‫يعتمد العلاج على التاريخ الطبي للزوجين والمعطيات الحالية؛ لذا فلكل ‫حالة خطة علاجية خاصة بها. فيمكن أن يكون العلاج المناسب للشخص هو ‫التلقيح داخل الرحم (IUI)، الذي يتم فيه تحضير الحيوانات المنوية في ‫المختبر، ثم يتم وضعها مباشرة في رحم المرأة لزيادة فرص وصول الحيوانات ‫المنوية إلى البويضة وتخصيبها.

وفي حالات أخرى يتمثل الحل في استخدام ‫طريقة الإخصاب داخل المختبر (IVF)، وهي تقنية يتم فيها تخليق الجنين عن ‫طريق تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية في المختبر.

وفي حال تم اختيار ‫طريقة التلقيح الاصطناعي، فقد ينصح الأزواج أيضا بإجراء الفحص الوراثي ‫قبل الزرع (PGS) قبل محاولة نقل الأجنة لزيادة فرص الحمل الصحي، وبشكل ‫عام سوف تعتمد توصية الطبيب على الحالة الصحية للمريض ونتائج ‫الاختبارات.

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3- هل نحن بحاجة للخضوع لإجراءات جراحية؟

‫‫يعتمد الأمر على نتائج تقييم الزوجين؛ فقد يوصي أطباء الخصوبة بإجراء ‫عملية جراحية لمزيد من التحقق من سبب العقم أو لإصلاح جذر المشكلة. فعلى ‫سبيل المثال، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية للزوجة بسبب المضاعفات ‫الناجمة عن الأورام الليفية أو لوجود انسداد في قناتي فالوب أو لاستئصال ‫الأورام الحميدة أو بسبب سماكة بطانة الرحم، وغيرها من الأمور التي ‫تعيق الحمل.

وفي المقابل، قد يحتاج الزوج الخضوع لعملية جراحية لعلاج ‫الحالة، التي تعيق قدرته على حدوث الحمل.

4- كم من الوقت سيستغرق علاج الخصوبة؟

‫تختلف كل حالة عن الأخرى، ولا يمكن تحديد مدة معينة وتعميمها على كافة ‫الأزواج؛ ففي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر دورة واحدة فقط لحدوث الحمل، ‫وفي حالات أخرى قد يستدعي الأمر القيام بعدة محاولات قبل الوصول لحمل ‫ناجح.

5- هل سيكون العلاج ناجحا؟

‫‫إن مجال الطب الإنجابي من المجالات التي حققت تطورات كبيرة في الآونة ‫الأخيرة، وما زالت الأبحاث والدراسات تطلعنا كل يوم على جديد في طريق ‫تحقيق حلم الأبوة والأمومة.

فعلى الرغم من أن فرص الحمل من خلال ‫التقنيات الإنجابية المساعدة لا تحقق نسب نجاح كاملة تصل إلى 100%، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك متفائلا؛ نظرا للتقدم ‫السريع في مجال الطب الإنجابي، الذي منحنا الفرصة لتحسين العلاجات ‫والنتائج بشكل كبير.

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‫‫ومن المهم أيضا الاستفسار عن تكاليف الفحوص اللازمة والإجراءات ‫العلاجية. ‫وعندما يحصل الأزواج الباحثون عن الحمل على كافة المعلومات اللازمة، فإن ‫ذلك يساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح؛ لذا ينصح جميع الأزواج بمناقشة ‫جميع القضايا بدقة قبل المضي قدما في علاجات الخصوبة لضمان الوضوح ‫والنجاح.