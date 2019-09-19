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‫كيف تفقدين وزنك دون التأثير على صحتك؟‬

التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة من ‫الركائز التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن (الألمانية)
التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة من ‫الركائز التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن (الألمانية)

أفادت مجلة "بريجيتا" بأن إنقاص ‫الوزن بشكل صحي يرتكز على محورين أساسين: النظام الغذائي الصحيح، ‫وممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

و‫تعد التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة من ‫الركائز التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن.

‫ويشمل النظام الغذائي السليم -حسب الجمعية الألمانية للتغذية- على ‫الكربوهيدرات التي يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبطاطس؛ إذ إنها ‫تشعر المرء بالشبع، وتمده بالطاقة والألياف اللازمة خلال اليوم.

‫والعنصر الثالث من العناصر الغذائية التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي ‫هو البروتين، الموجود في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، الذي يعد ‫من العناصر المهمة لبناء العضلات والحفاظ عليها.

‫ومن توصيات الجمعية الألمانية في هذا الصدد، عدم تناول أكثر من ستمئة غرام ‫من اللحوم والأسماك في الأسبوع، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي ‫على المزيد من الفيتامينات والألياف، فضلا عن شرب لترين على الأقل من ‫الماء يوميا.

الرياضة
‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الركيزة الثانية التي تستند إليها عملية ‫إنقاص الوزن هي الرياضة، وتستهدف الرياضة في المقام الأول المحافظة على ‫اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

وبجانب البرنامج ‫الرياضي المنتظم، يلزم دمج التمارين الرياضية في الممارسات اليومية ‫العادية مثل صعود السلم بدل استعمال المصعد، والمشي بدل ركوب ‫المواصلات للمسافات التي يمكن قطعها سيرا على الأقدام.

المصدر : الألمانية
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