كيف تفقدين وزنك دون التأثير على صحتك؟
أفادت مجلة "بريجيتا" بأن إنقاص الوزن بشكل صحي يرتكز على محورين أساسين: النظام الغذائي الصحيح، وممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.
وتعد التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة من الركائز التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن.
ويشمل النظام الغذائي السليم -حسب الجمعية الألمانية للتغذية- على الكربوهيدرات التي يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبطاطس؛ إذ إنها تشعر المرء بالشبع، وتمده بالطاقة والألياف اللازمة خلال اليوم.
والعنصر الثالث من العناصر الغذائية التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي هو البروتين، الموجود في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، الذي يعد من العناصر المهمة لبناء العضلات والحفاظ عليها.
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ومن توصيات الجمعية الألمانية في هذا الصدد، عدم تناول أكثر من ستمئة غرام من اللحوم والأسماك في الأسبوع، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على المزيد من الفيتامينات والألياف، فضلا عن شرب لترين على الأقل من الماء يوميا.
الرياضة
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الركيزة الثانية التي تستند إليها عملية إنقاص الوزن هي الرياضة، وتستهدف الرياضة في المقام الأول المحافظة على اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.
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وبجانب البرنامج الرياضي المنتظم، يلزم دمج التمارين الرياضية في الممارسات اليومية العادية مثل صعود السلم بدل استعمال المصعد، والمشي بدل ركوب المواصلات للمسافات التي يمكن قطعها سيرا على الأقدام.