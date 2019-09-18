7 علامات على إدمان السكر

في الوقت الراهن أصبحنا ندرك أكثر فأكثر أهمية ما نستهلكه، خاصة عندما يتعلق الأمر بكمية السكر الموجودة في الأطباق التي نتناولها بشكل يومي ومكوناتها.

وقالت الكاتبة، أميلي بي، في مقالها الذي نشرته مجلة "سونتي بلوس" الفرنسية، إن تناول كميات كبيرة من السكر الطبيعي أو المكرر يمكن أن يسبب العديد من المشاكل في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد هذا العنصر في جميع المنتجات الصناعية تقريبا والمشروبات الغازية والأطباق المجمدة والعصائر والصلصات والمعجنات، فضلا عن الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة الحلوة.

كيف يؤثر السكر على جسمنا وعقلنا؟

عند تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر، تتصل مستقبلات الذوق لدينا بالخلايا العصبية التي تنتج ناقلا عصبيا يعرف باسم "الدوبامين"، الذي يعد مسؤولا عن تنشيط نظام المكافأة في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي السكر المستهلك في الدم إلى تنشيط الخلايا العصبية الدوبامينية.

وبيّنت الكاتبة أن إنتاج هذه الناقلات العصبية بشكل مفرط، يولد الإفراط في تنشيط أنظمة المكافآت. وفي هذا الإطار، تشير دراسة علمية إلى أن السكر يسبب تفاعلا عصبيا مشابها للتفاعل الناجم عن استهلاك بعض المنشطات النفسية. ويفسر هذا الاستنتاج أسباب عدم تمكن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام منتجات حلوة تطوير اعتماد حقيقي على هذه المادة، التي يجمع كثيرون على كونها سُما أبيض.

علامات يمكن أن تجعلك تتفطن لإدمانك على السكر

لا يدرك الأشخاص الذين لا يمكنهم الاستغناء عن تناول السكر، بالضرورة إدمانهم لهذه المادة، ولحسن الحظ، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعدك في اكتشاف هذا الإدمان.

1- الحاجة المتزايدة لتناول الأطعمة السكرية للشعور بالشبع

أشارت الكاتبة إلى أنه، في السابق، كان يمكنك الاكتفاء بتناول مربع أو مربعين من الشوكولاتة. وفي الوقت الراهن، يمكنك إنهاء لوحة شوكولاتة في يوم واحد فقط. ووفقا لإحدى الدراسات، تزداد الحاجة إلى السكر مع مرور الوقت. فكلما تناولنا طعاما حلوا، تطلب جسمنا أكثر.

2- تراجع طاقتك خلال اليوم

يعد الغلوكوز، وهو نوع من السكر الموجود في معظم الأطعمة التي نتناولها، المصدر الرئيس للطاقة في الجسم. وفي حال استهلك الناس كثيرا من السكر، ترتفع مستوياته في الدم لديهم بسرعة كبيرة. ونتيجة لذلك، يطلق البنكرياس الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم وتوزيع كل هذه الطاقة على الخلايا. ومع ذلك، بمجرد نفاد هذا المخزون من السكر تتراجع طاقة الجسم بشكل مفاجئ، مما يدفعه لإرسال إشارات لتزويده مرة أخرى.

3- انتفاخ البطن

اتباع نظام غذائي قائم على استهلاك كثير من الأطعمة الحلوة يمكن أن يعطل الجهاز الهضمي ويسبب تباطؤ حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، تسبب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الغازات المعوية والانتفاخ.

4- زيادة الوزن

أفادت الكاتبة بأن الإفراط في استهلاك السكر يرتبط بزيادة الوزن. فإذا كنت قد اكتسبت وزنا، من المهم أن تقوم بمراجعة عاداتك اليومية.

5- اضطرابات النوم

أضافت الكاتبة أن الناس الذين يستهلكون كثيرا من الأطعمة الحلوة يكونون عرضة أكثر لاضطرابات النوم. وفي هذا الصدد، أفاد تقرير نشرته مجلة "إدفانس أن نيوتريشن" بأن نوعية النوم تتأثر بشدة بالنظام الغذائي. وتبعا لذلك، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكريات والدهون إلى تعرضك لمشاكل في النوم بصفة متكررة.

6- مشاكل الجلد

يضر السكر بالجلد، مما يسبب شيخوخة الجلد بصفة مبكرة وتراجع مقاومته للعوامل الخارجية.

7- تقلب المزاج

أوضحت الكاتبة أن الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات تحفز إنتاج السيروتونين، الذي يعرف باسم هرمون السعادة. في المقابل، لاحظت بعض الدراسات حدوث اضطرابات هرمونية لدى الأشخاص الذين لا يستغنون عن الأطعمة المليئة بالسكر.

وفي هذا الإطار، أظهرت دراسة علمية أن استهلاك السكر بشكل مفرط يسهم في تقلب المزاج ويعزز خطر الإصابة بالاكتئاب.