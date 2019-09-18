منها الجلوس بزاوية 35 درجة عند استعمال المرحاض.. 6 طرق لعلاج الإمساك

ينفق الأميركيون أكثر من 250 مليون دولار سنويا على علاج مشكلة الإمساك، ورغم أن هذا الوضع قد يكون محبطا ومؤلما، فإنه يحدث في معظم الحالات بسبب عدم تناول كمية كافية من الألياف أو جفاف الجسم.

وقال الكاتبان دانييل شوبان وناتاليا بريفا في تقريرهما الذي نشره موقع "برايت سايد" الأميركي إن هناك ست طرق سريعة يمكنك من خلالها التخلص من الإمساك:

1- شرب الشاي بالعسل والليمون

تتمثل إحدى هذه الطرق في تحضير الشاي بإضافة العسل والليمون إلى الماء، وذلك لأن العسل ملين ويساعد على تخفيف حموضة الشاي الناتجة عن الليمون. ومن جهة أخرى، يعمل الليمون كمنبه طبيعي للجهاز الهضمي.

2- شرب الكثير من الماء

وأضاف الكاتبان أنه ينبغي على الرجال شرب ما لا يقل عن 3.7 لترات من السوائل، في حين يجدر بالنساء شرب 2.7 لتر في اليوم الواحد، وذلك لأن البراز الصلب القاسي هو السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالإمساك. في المقابل، فإن شرب كمية كافية من الماء سيزيد رطوبة الجسم ويسهل مرور البراز.

وتعد العصائر المكونة من الماء والفاكهة أفضل علاج لمكافحة الإمساك، حيث تشكل عصائر الكمثرى والتفاح مسهلات طبيعية خفيفة؛ وبالتالي ستتحسن حالتك إذا تناولتها. فضلا عن ذلك، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية لأنها مدرة البول، وتقلل السوائل في جسمك بدل ترطيبه.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تعد الأغذية التي تحتوي على الألياف ملينا طبيعيا، إذ تساعد البراز على الاحتفاظ بكميات أكثر من المياه داخله. لذلك، يجدر بك تضمين ما لا يقل عن 20 أو 35 غراما من الألياف في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على تدفق البراز بسلاسة.

وتشمل المصادر الغذائية الغنية بالألياف: الكرنب والتفاح والتين وحبوب النخالة والفاصوليا السوداء، إلى جانب البذور والمكسرات مثل بذور اليقطين والسمسم ودوار الشمس أو بذور الكتان. ومع ذلك، تجنب أكل بذور الكتان إذا كنت تعاني من اضطرابات نزف الدم أو الانسدادات المعوية أو ارتفاع ضغط الدم، كما ينبغي على الحوامل والمرضعات تجنب أكلها.

4- أكل الخوخ المجفف

وأوضح الكاتبان أن الخوخ المجفف غني بالألياف، كما أنه يحتوي على السوربيتول، وهو سكر يلين البراز ويخفف الإمساك بشكل طبيعي، حيث تحتوي مئة غرام من الخوخ المجفف على 14.7 غراما من السوربيتول.

ومع ذلك، إذا كنت لا تحب طعم الخوخ المجفف يمكنك شرب كوب من عصير الخوخ عوضا ذلك. ورغم أن العصير يحتوي على كمية ألياف أقل من الفاكهة، فإنه مفيد. وفي الواقع، يستغرق الخوخ بعض الوقت لإظهار تأثيره. لذلك، ينبغي عليك الانتظار ساعة أو ساعتين بعد تناوله.

5- إضافة الزبادي إلى وجباتك

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك التي أظهرت الدراسات أنها تساعد على تسهيل مرور البراز بأقل ألم ممكن.

6- اعتمد وضعية جلوس صحيحة عند استعمال المرحاض

خلص الكاتبان إلى القول إن الجلوس بظهر مستقيم (أي بزاوية 90 درجة بين الظهر والفخذين) أمر شائع للغاية، ولكن تعد وضعية الجلوس هذه خاطئة؛ نظرا لأن ممر خروج البراز يصبح ضيقا بسبب شد العضلة الرافعة للشرج، وهي عضلة تحيط بنهاية القولون.

وعندما تكون الزاوية بين الفخذين والوركين تسعين درجة، تكون هذه العضلة مشدودة ولا تسمح بفتح القولون بشكل سليم.

لذلك، تتمثل الطريقة الصحيحة للجلوس في أن تميل إلى الأمام بحيث يكون عمودك الفقري بزاوية 35 درجة تقريبا مقارنة بفخذيك.