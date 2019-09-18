6 أغذية كانت تعتبر سيئة للصحة وأصبحت مفيدة

هناك العديد من الأطعمة التي كان يعتقد أنها مضرة بالصحة، لكن تبين عكس ذلك، شريطة اتباع بعض الشروط.

ونقدم لك هنا ستة أطعمة اعتقد الكثيرون لسنوات أنها مضرة بالصحة، لكنها على عكس ذلك:

1- البطاطس

تعد البطاطس مصدرا مهما للكربوهيدرات، وتكمن المشكلة دائما في تحضيرها على شكل شرائح مقلية من أنواع مختلفة أو مملّحة أو مسلوقة ومرفقة بأنواع صلصات مختلفة، وذلك وفقا للكاتب روبيرتو مينديز في تقريره الذي نشرته صحيفة "إسبانيول" الإسبانية.

في المقابل، عند طهي البطاطس بطريقة صحية -سواء كانت مخبوزة أو مسلوقة- ستكون النتيجة مختلفة تماما.

وفي الواقع، تُعتبر البطاطس من المنتجات الغنية بفيتاميني "سي" و"بي"، وتحتوي على كميات مهمة من الألياف والبوتاسيوم. إلى جانب ذلك، فإنها تحتوي على النشا الذي يعزز الشعور بالشبع، مما يمنعك من الإفراط في الأكل وهو ما لا يحدث عند طهيها في شكل رقائق مقلية.

2- الخضروات المعلبة

الخضروات المعلبة تعد خيارا صحيا للغاية مع مؤشر حفظ طويل الأجل، كما هو الحال مع البقوليات وغيرها من الأطعمة.

وتحتوي الخضراوات المعلبة على نفس كمية الفيتامينات والمعادن التي تحتويها الأشكال الطازجة منها، بالإضافة إلى أنها عادة ما تكون اقتصادية، وهي جاهزة مسبقا ويمكن استخدامها في الوقت فورا دون الحاجة إلى الكثير من التحضير.

في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن المحلول الذي يُستخدم عادة للأطعمة المعلبة يحتوي على فائض من الصوديوم، يجب تخفيفه عن طريق غسل الخضروات بالماء قبل الاستخدام، أو البحث عن المنتجات المعلبة التي تحتوي على أقل نسبة من الصوديوم.

3- صلصات السلطة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن السلطة الصحية ينبغي أن تكون خالية من جميع أنواع الصلصة، وبينما تحتوي الصلصات "الخالية من الدهون" عادة على نسبة أقل من السعرات الحرارية، فإنها تكون في الكثير من الحالات مشبعة بالسكر والملح لمنحها نكهة مميزة.

وتستند صلصات السلطة على وجه التحديد على الدهون، والدهون ضرورية لجسمنا لأنها تساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات من الخضروات.

ولذلك ينصح باستعمال الصلصات التي ترتكز على أساس زيت الزيتون والقليل من الملح، وإضافة التوابل حسب الرغبة، والخل إذا أمكن ذلك، كما يمكن تناول الصلصات منزلية الصنع.

4- اللحوم المجففة

أورد الكاتب أنه مع مرور الوقت، تحسنت طريقة معالجة وتجفيف هذه اللحوم، حيث تحتوي على نسبة أقل من المواد المضافة الاصطناعية أو الحافظة، كما تم تقليل محتوى الصوديوم فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللحوم المجففة تعدّ من أكثر الأغذية الغنية بالبروتين التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والغنية بالحديد والزنك.

5- الفشار المنزلي

بداية لا يعد الفشار المطهو مسبقا والموجود في المحلات التجارية خيارا جيدا، نظرا لأنه يحتوي على الكثير من المواد المضافة المختلفة وكميات إضافية من الزيت.

أما الفشار المنزلي فهو خيار جيد.

6- الشوكولاتة الساخنة

لا يُنصح باستهلاك الشكولاتة الساخنة التي تباع في المحلات التجارية نظرا لأنها غنية بالسكر والمواد المضافة المنكهة الأخرى.

في المقابل، توفر الشوكولاتة الداكنة -سواء كانت في شكل قطع أو المطحونة- فوائد كثيرة للصحة، خاصة صحة القلب والأوعية الدموية؛ لذلك ينصح بتناول كوب من الشوكولاتة الساخنة شريطة تحضيرها في المنزل، من مسحوق الكاكاو ودون سكر.