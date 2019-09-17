7 أعراض لتوقف تنفس الطفل أثناء النوم

لا تعتبر الإصابة بمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم حكرا على البالغين فقط، إذ يمكن أن يصيب هذا المرض الأطفال أيضا. وفي هذا الصدد، تحدث موقع "شاغ كزداروفي" الروسي في تقريره عن متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، وكيفية التخلص منها في أسرع وقت.

وأشار الموقع إلى أن توقف التنفس الذي يحدث أثناء النوم عند الأطفال يؤدي إلى إغلاق جزئي أو كلي للممرات الهوائية. وعند حدوث ذلك، يستيقظ الطفل دون تمتعه بقسط كافٍ من النوم. ونتيجة لذلك، سيصاحبه شعور بالنعاس والتعب طيلة اليوم التالي.

وعموما، هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى إصابة الطفل بمتلازمة توقف التنفس عند النوم، ومن المهم عدم تجاهلها واتخاذ التدابير المناسبة إزاءها.

وأضاف الموقع أن تضخم الغدة الدرقية يقلل من المساحة التي يمر الهواء من خلالها، ومن ثَم يؤدي إلى توقف التنفس عند الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي السمنة والدهون الزائدة في الجسم إلى تراكم الأنسجة الرخوة المحيطة بالمجاري الهوائية، مما يجعلها تضيق ويصعب التنفس من خلالها.

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وأفاد الموقع بأن الإصابة بالأمراض العصبية العضلية التي ينجم عنها فقدان قوة العضلات، يمكن أن تكون من بين أسباب توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال.

الأعراض

ذكر الموقع أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم تشمل:

1- الشخير.

2- زيادة التعرق في الليل دون سبب واضح.

3- رؤية الكوابيس.

4- السير أثناء النوم.

5- صداع.

6- ظهور مشاكل في التركيز خلال اليوم بأكمله.

7- استيقاظ الطفل بسبب عدم قدرته على التنفس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت المفاجئ، لذلك يجب زيارة الطبيب في الوقت المناسب من أجل تجنب حدوث مضاعفات.

أورد الموقع أن علاج توقف التنفس أثناء النوم يوصف بناء على مسببات هذه المتلازمة عند الطفل، فعلى سبيل المثال، في حال كان توقف التنفس ناجما عن الإصابة بالسمنة فيجب العمل على تقليل الوزن.

ويعدّ تركيب جهاز ضغط مجرى التنفس الإيجابي، الذي يمنع انسداد مجرى الهواء في الليل، وسيلة فعالة لمعالجة هذه المشكلة.

أيضا قد يكون العلاج عبر إجراء عملية جراحية تتمثل في إزالة اللحمية أو إجراء عملية جراحية على مستوى الفك أو الرقبة.

وأشار الموقع إلى أن جميع الخيارات المذكورة أعلاه تخفف من أعراض انقطاع التنفس، ومن ثَمّ ضمان تمتع الطفل بقسط جيد من النوم.