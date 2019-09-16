9 نصائح لحماية طفلك من التسمم الغذائي بالطعام الذي يأخذه إلى المدرسة

دعت مؤسسة حمد الطبية في قطر الأسر والأهالي للتأكد من سلامة الأطعمة التي يحملها أطفالهم عند الذهاب إلى المدارس لمنع الإصابة بالتسمم الغذائي، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي لضعف النظام المناعي لديهم وافتقارهم للقدرات الكافية لمقاومة البكتيريا والفيروسات التي قد تتلوث بها الأطعمة التي يأخذونها معهم إلى المدرسة.

وقدمت ريم السعدي -مدير إدارة التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية- النصائح التالية:

1- ضرورة المحافظة على سخونة الأطعمة التي ينبغي أن تظل ساخنة وعلى برودة الأطعمة التي ينبغي لها أن تظل مبردة.

2- إبقاء الأوعية الحاوية للأطعمة محكمة الإغلاق إلى حين موعد تناول هذه الأطعمة وذلك لمنع تلوثها بالبكتيريا والحد من النمو البكتيري داخلها.

3- استخدام العبوات البلاستيكية المجمدة أو قوارير المياه المتجمدة داخل حقائب أو علب الطعام للحفاظ على برودة هذه الأطعمة.

ريم السعدي: يجب غسل حقائب أو علب الطعام بالماء الساخن والصابون بعد كل استعمال وتزويد الأطفال (مؤسسة حمد الطبية )

4- من الضروري إبقاء الأطعمة السريعة التلف مثل اللحوم المبردة والبيض واللبنة والجبن والزبادي باردة وذلك للحد من نمو البكتيريا الضارة المسببة للأمراض داخلها، لذا يجب الحرص على وضع الأطعمة في حقائب أو علب معزولة ووضع عبوات الجل المتجمد المخصصة للتبريد إلى جانب الأطعمة داخل هذه العلب، لأن ذلك يبقي درجة حرارة الأطعمة دون الحدود الخطرة التي ينشط فيها النمو البكتيري والتي تتراوح بين 5 و63 درجة مئوية.

5- في حال تحضير طعام الطفل في الليلة التي تسبق ذهابه للمدرسة فيجب إبقاء الطعام في الثلاجة حتى الصباح.

6- عدم وضع الشوربات أو "الصالونة" أو الأطعمة الساخنة في علب أطعمة الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة وذلك لصعوبة إبقاء هذه الأطعمة سليمة وبعيدة عن خطر التلوث البكتيري.

7- ينبغي وضع طعام الطفل في ثلاجة أو صندوق تبريد حال وصوله إلى المدرسة إذا كان ذلك ممكنا.

8- ينبغي التأكد من تعود الطفل على التخلص من الطعام المتبقي ومن الأكياس البلاستيكية والورقية التي تم تغليف الطعام بها وعدم إعادة استخدامها لضمان عدم تلوث الأطعمة الأخرى بالبكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

9- يجب غسل حقائب أو علب الطعام بالماء الساخن والصابون بعد كل استعمال وتزويد الأطفال بمناديل معقمة لتنظيف أيديهم بعد تناول طعامهم.

وتؤكد السعدي أهمية اختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة للطفل، بما في ذلك الخبز المحضر من الحبوب الكاملة (الخبز الأسمر) والخضار والفواكه والبروتينات والألبان القليلة الدسم.

وقالت "رغم الطعم اللذيذ التي تتميز به أطعمة مثل ألواح الشوكولاتة والبسكويت المحلى والفشار المحلى والمنكه، ورقاقات البطاطس، فإنها لا تعتبر من الأطعمة الصحية التي يسمح للأطفال تناولها بشكل يومي.

وتنصح السعدي بالتأكد من إرفاق قارورة من الماء المبرد مع حقيبة أو علبة الطعام وتعويد الطفل على شرب كمية كافية من الماء لوقايته من الجفاف.