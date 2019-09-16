7 أسباب لتورم القدمين

في حال لاحظت أن قدميك متورمتان بشكل غير متوقع ودون سبب فإنه ينبغي عليك زيارة الطبيب على الفور، لأن الأمر قد يكون خطيرا.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "هارتي أيدجينغ" الأميركي إلى بعض أسباب تورم القدمين:

1- مضاعفات الحمل

تورم القدمين أثناء الحمل طبيعي، لأن قلب وكلى الأم يبذلان جهدا إضافيا للتخلص من فضلات الجسم والجنين. ويساهم الوزن الزائد إلى حد ما في انتفاخ القدمين.

وفي حال تورمت قدما المرأة الحامل بشكل مفاجئ أو بشكل مفرط، فإن ذلك قد يكون مؤشرا على حدوث "تسمم الحمل"، وهو ما يتطلب زيارة الطبيب لأن الحالة قد تكون خطيرة للغاية.

2- إصابة القدم

قد يكون تورم القدمين مؤشرا على تمدد الأربطة أو إصابة النسيج الرخو. يمكن علاج هذه الإصابة بأخذ قسط من الراحة، بالإضافة إلى وضع كيس من الثلج على المكان المصاب، ووضع ضمادة عليه، ورفعها قرب مستوى القلب. من المهم أيضا فحص القدمين من وقت لآخر للتأكد من صحتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن اللون الأبيض لأصابع القدم أو الشعور بوخز قد يكون إشارة على أن الضمادة ضيقة، لذلك ينبغي فكها. وفي حال تواصل الألم أو تفاقم، فيتعين عليك عندئذ زيارة الطبيب.

3- الاستسقاء اللمفاوي

يتمثل الاستسقاء اللمفاوي أو الوذمة اللمفية في تجمع غير طبيعي للسوائل في النسيج اللمفاوي. ويذكر أن اللمف يحتوي على خلايا دم بيضاء وبعض المواد الموجودة في المخلفات البشرية.

وتعتبر تصفية النفايات المهمة الأساسية التي تقوم بها الغدد اللمفاوية. وفي حال انسداد أو حدوث تمزق في الأوعية الليمفاوية، فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة تصريف اللمف وتورم الأنسجة الرخوة، مما يسبب تشوها أو تعفنا. وعادة ما يكون الأشخاص الذين خضعوا للعلاج الإشعاعي أو إزالة العقدة اللمفاوية عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض.

4- القصور الوريدي

يشير القصور الوريدي إلى إصابة صمامات الأوردة التي تنقل الدم إلى القلب بتلف، مما يعيق عمل الدورة الدموية نتيجة تجلط الدم في أحد الأوردة العميقة، وهو أمر خطير.

ويمكن أن يصاب الشخص بهذه الحالة المرضية جراء عدم ممارسة الرياضة أو الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة. وتشمل الأعراض تورم القدمين أو الشعور بثقل في أسفل الساق أو ألم أو حكة أو دوالي.

5- الالتهاب

تتسبب العديد من الالتهابات في تورم القدمين، بما في ذلك الالتهابات الناتجة عن القصور الوريدي. وفي حال كان الشخص مصابا بمرض السكري، فقد يعاني أيضا من اعتلال الأعصاب السكري.

6- تكون جلطة

يمكن أن يسبب تجلط الدم القصور الوريدي. وسواء كان في الأوردة العميقة أو في الشرايين أو الأوردة السطحية، فإن هذه الحالة المرضية تعتبر أمرا في غاية الخطورة.

إذ يمكن أن تتحرك جلطة الدم وتصل الدماغ أو الرئتين أو القلب، الأمر الذي يمكن أن يسبب في نهاية المطاف موت المريض. وفي حال كنت تعاني من تورم في القدم وضيق مفاجئ في التنفس أو ضغط في الصدر فعليك الاتصال بالطبيب على الفور.

7- أمراض القلب والكبد أو الكلى

يمكن أن تسبب أمراض القلب والكبد والكلى تورم القدمين. وغالبا ما تشمل أعراض مرض القلب احتباس السوائل في الجسم. وتعتبر الكلى العضو المسؤول عن التخلص من السوائل، لذلك قد يكون احتباس السوائل علامة على تلف الكلى.

كما قد يشير تورم القدمين إلى أمراض الكبد، وقد تشمل الأعراض الأخرى التعب وزيادة الوزن وفقدان الشهية.

وبناء على ما ذكر آنفا، من الضروري استشارة الطبيب في حال ظهر أحد هذه الأعراض، لأن ذلك قد يكون مؤشرا على الإصابة بمرض خطير.