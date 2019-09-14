‫هذا الالتهاب يهددك بالعمى

حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من ‫أن التهاب القرنية بالأكانثاميبا (Acanthamoeba keratitis) قد يتسبب في ‫الإصابة بالعمى.

‫وأوضح المعهد الألماني أن هذا الالتهاب تسببه الأكانثاميبا، وهي إحدى ‫الأوليات التي تعيش في المياه كالبحيرات وحمامات السباحة، وهي تهاجم ‫القرنية عند ملامسة العين الماء الملوث بها.

‫وتتمثل أعراض الالتهاب في احمرار العين والشعور بألم فيها وزيادة إفرازات ‫الدموع وتشوش الرؤية والحساسية تجاه الضوء.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب وتجنب فقدان البصر.

‫وللوقاية من العدوى يجب غسل العين بماء نظيف، كما ينبغي ‫الالتزام باشتراطات النظافة الخاصة بالعدسات اللاصقة، حيث ينبغي خلعها ‫عند السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة تنظيفها هي ووعاء الحفظ الخاص بها ‫بانتظام بواسطة المنتجات المخصصة لهذا الغرض.