‫عث الغبار المنزلي يصيبك بالحساسية

يعيش عث الغبار المنزلي في غرف النوم، ‫ويتسبب في الإصابة بالحساسية والتهاب الجلد العصبي وحمى القش. ويمكن ‫علاج الحساسية بالأدوية، كما يمكن محاربة العث باتباع بعض تدابير ‫النظافة.

‫وأوضح البروفيسور الألماني تورستن تسوبربير، رئيس المؤسسة الأوروبية ‫لأبحاث الحساسية، أن عث الغبار المنزلي يتكاثر في بيئة دافئة ورطبة، لذا ‫تشكل غرفة النوم بيئة مثالية لتكاثره، مشيرا إلى أن العث يتغذى على ‫الشعر وقشور الجلد.

من جانبه، أوضح البروفيسور توماس فوكس نائب رئيس الرابطة الألمانية ‫لأطباء الحساسية، أن أعراض حساسية عث الغبار المنزلي تتمثل في:

1- احمرار ‫الجلد وتورمه.

2- العطس المتكرر.

3- الزكام.

4- انسداد الأنف.

5- حكة العين.

وأشار ‫إلى أن هذه الأعراض تظهر في الصباح بصفة خاصة.

‫وأضاف أن عث الغبار المنزلي قد يتسبب أيضا في الإصابة بالتهاب ‫الجلد العصبي، أو التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضا باسم حمى القش.

ينبغي تهوية غرفة النوم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا (بيكسابي)

‫طرق العلاج

بدوره، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني شتيفان ميللر إلى أن الفحوص الطبية إذا ‫أثبتت الإصابة بحساسية عث الغبار المنزلي، فإن المريض ‫يخضع للعلاج بواسطة الأدوية المضادة للحساسية في صورة أقراص أو نقاط، والأدوية المثبطة للالتهابات كبخاخ الأنف المحتوي على الكورتيزون.

‫كما يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج المناعي الذي يعمل على إزالة التحسس ‫على المدى الطويل، حيث يتم حَقن المريض بمسببات الحساسية بانتظام على ‫مدار فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، لزيادة مناعة الجسم ضدها. ويعد هذا ‫العلاج ناجعا إلا أنه يتطلب التحلي بالصبر.

‫تدابير النظافة

‫‫وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضا اتخاذ بعض التدابير لمحاربة عث ‫الغبار المنزلي، مثل تنظيف السرير والوسائد كل صباح وتغيير المفروشات مرة ‫كل أسبوع، مع غسل المفروشات المتسخة في درجة حرارة لا تقل عن ستين درجة مئوية.

‫وينبغي أيضا تهوية غرفة النوم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، مع ‫إمكانية استخدام الأغطية المضادة للحساسية لتغطية المفروشات، ‫وكذلك استخدام جهاز لإزالة الرطوبة لخفض الرطوبة في الغرفة.

‫ومن المهم أيضا استخدام سجاد ذي شعيرات قصيرة، حيث يمكن تنظيفه بواسطة ‫المكنسة الكهربائية المخصصة لمرضى الحساسية، بصورة أفضل من السجاد ذي ‫الشعيرات الطويلة.

‫ومن المثالي أن تكون أرضية غرفة النوم ملساء، مع مراعاة مسحها يوميا ‫للقضاء على فضلات عث الغبار، وينبغي أيضا تنظيف الستائر القماشية ‫والأثاث المنجد بانتظام بواسطة بخاخ مضاد للعث.

‫وينبغي أيضا تنظيف الدمى القماشية التي يتكاثر فيها عث الغبار، وذلك ‫بوضعها في كيس بلاستيكي في المُجمّد، للقضاء على العث. ويحظر أيضا ‫وضع نباتات في غرفة النوم.