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‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب

من الأفضل استخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق بدواء الشراب من أجل تعاطي الجرعة السليمة (الألمانية)
من الأفضل استخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق بدواء الشراب من أجل تعاطي الجرعة السليمة (الألمانية)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب، نظرا لأنها ترفع خطر ‫تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.

وتنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق ‫بالدواء، وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء ‫دافئ فور استخدامها، كي لا تتعرض الفتحة للانسداد.

‫وبشكل عام ينبغي رجّ أدوية الشراب جيدا قبل تعاطيها، كي يتم توزيع المادة ‫الفعالة بشكل متساو، بحسب المجلة. 

المصدر : الألمانية
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