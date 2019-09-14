آلام البطن.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟‬

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫آلام البطن تعد من المتاعب الصحية الشائعة، مشيرا إلى أنها قد تكون ‫بسيطة ويمكن للمرء علاجها ببعض الوصفات المنزلية، أو قد ترجع لأسباب خطيرة ‫تستلزم استشارة الطبيب.

‫وأوضح المركز الألماني أنه يمكن علاج آلام البطن البسيطة من خلال وضع ‫زجاجة دافئة على البطن أو شرب شاي الكراوية أو الشمر أو النعناع، ‫بالإضافة إلى الاسترخاء أو ممارسة الأنشطة الحركية الخفيفة.

وتستلزم آلام البطن استشارة الطبيب في الحالات التالية:

1- إذا كانت شديدة للغاية ولا تتلاشى.

2- انتفاخ البطن وتصلبه.

3- وجود دم في البراز.

4- الحمى الشديدة.

5- التقيؤ الشديد.

‫وتشير مثل هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض خطير كالتهاب الغشاء المخاطي ‫المبطن للمعدة أو التهاب القولون التقرحي.

‫وتبعا للسبب يتم علاج آلام البطن بواسطة الأدوية أو قد يتطلب الأمر ‫الخضوع للجراحة.