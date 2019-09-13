‫نصيحة ذهبية للحفاظ على صحة ظهر الرضع‬

حذرت مجلة "الطفل والأسرة" من وضع ‫وسادة على مسند ظهر أحد المقاعد بغرض سند ظهر الطفل الرضيع عند تناول ‫الوجبات الصلبة، لأن هذه الوضعية تشكل إجهادا شديدا للعمود ‫الفقري للرضيع.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن العمود الفقري للرضيع يفتقر إلى العضلات ‫اللازمة لاتخاذ وضعية قائمة أثناء الجلوس.

‫وبدلا من ذلك، من الأفضل أن يستلقي الرضيع في حجر أحد الوالدين في وضعية ‫مائلة بعض الشيء مع سند ظهره عند تناول الوجبات الصلبة.