نصيحة ذهبية للحفاظ على صحة ظهر الرضع
حذرت مجلة "الطفل والأسرة" من وضع وسادة على مسند ظهر أحد المقاعد بغرض سند ظهر الطفل الرضيع عند تناول الوجبات الصلبة، لأن هذه الوضعية تشكل إجهادا شديدا للعمود الفقري للرضيع.
وأوضحت المجلة الألمانية أن العمود الفقري للرضيع يفتقر إلى العضلات اللازمة لاتخاذ وضعية قائمة أثناء الجلوس.
وبدلا من ذلك، من الأفضل أن يستلقي الرضيع في حجر أحد الوالدين في وضعية مائلة بعض الشيء مع سند ظهره عند تناول الوجبات الصلبة.
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