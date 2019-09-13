اذهبي للعيادة فورا.. علامات تنذر بسرطان الثدي

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان‬ ‫إن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة فرص الشفاء. ‬

‫وأوضح أنه ينبغي على المرأة اعتبارا من عمر ثلاثين عاما إجراء فحص‬ ‫ذاتي للثدي لاكتشاف أية تغيرات طارئة مبكرا، مثل:

1- اختلاف حجم الثديين.

2- وجود‬ ‫عقدة.

3- اتجاه الثدي إلى الداخل.

4- وجود نتوء في الثدي. ‬

5- تغيرات في الحلمة.

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‫‬‫وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب أمراض نساء على وجه السرعة‬ ‫للخضوع للفحوصات اللازمة.‬