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اذهبي للعيادة فورا.. علامات تنذر بسرطان الثدي

على المرأة اعتبارا من سن ثلاثين عاما إجراء فحص‬ ‫للثدي (الألمانية)
على المرأة اعتبارا من سن ثلاثين عاما إجراء فحص‬ ‫للثدي (الألمانية)

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان‬ ‫إن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة فرص الشفاء. ‬

‫وأوضح أنه ينبغي على المرأة اعتبارا من عمر ثلاثين عاما إجراء فحص‬ ‫ذاتي للثدي لاكتشاف أية تغيرات طارئة مبكرا، مثل:

1- اختلاف حجم الثديين.

2- وجود‬ ‫عقدة.

3- اتجاه الثدي إلى الداخل.

4- وجود نتوء في الثدي. ‬

5- تغيرات في الحلمة.
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‫‬‫وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب أمراض نساء على وجه السرعة‬ ‫للخضوع للفحوصات اللازمة.‬

المصدر : الألمانية
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