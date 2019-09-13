تعقيم الجروح ضروري لمرضى القلب
شددت مؤسسة القلب الألمانية على أهمية تعقيم الجروح جيدا بالنسبة لمرضى القلب كالمصابين بعيوب خِلقية أو المرضى الذين أجروا عملية استبدال أحد صمامات القلب.
وأوضحت أن التعقيم الجيد للجروح يحول دون وصول البكتيريا عبر مجرى الدم إلى صمام القلب واستقرارها به مسببة تجلطا دمويا يُلحق ضررا جسيما بالصمام، وبالتالي لا يقوم القلب بإمداد الجسم بالدم بشكل كاف.
كما ترفع البكتيريا خطر الإصابة بما يسمى "التهاب الشغاف Endocarditis" أي التهاب الطبقة الداخلية للقلب، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وإلى جانب تعقيم الجروح جيدا، يتعين أيضا على مرضى القلب الاهتمام بصحة ونظافة الفم والبشرة، والابتعاد عن رسم الوشم أو الثَقب (البيرسينغ).
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