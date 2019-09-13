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‫تعقيم الجروح ضروري لمرضى القلب

التعقيم الجيد للجروح يحول دون وصول البكتيريا عبر‬ ‫مجرى الدم إلى صمام القلب (دويتشه)
التعقيم الجيد للجروح يحول دون وصول البكتيريا عبر‬ ‫مجرى الدم إلى صمام القلب (دويتشه)

شددت مؤسسة القلب الألمانية على‬ ‫أهمية تعقيم الجروح جيدا بالنسبة لمرضى القلب كالمصابين بعيوب خِلقية أو‬ ‫المرضى الذين أجروا عملية استبدال أحد صمامات القلب. ‬

‫وأوضحت أن التعقيم الجيد للجروح يحول دون وصول البكتيريا عبر‬ ‫مجرى الدم إلى صمام القلب واستقرارها به مسببة تجلطا دمويا يُلحق ضررا‬ ‫جسيما بالصمام، وبالتالي لا يقوم القلب بإمداد الجسم بالدم بشكل كاف. ‬

‫كما ترفع البكتيريا خطر الإصابة بما يسمى "التهاب الشغاف Endocarditis" أي التهاب‬ ‫الطبقة الداخلية للقلب، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.‬

وإلى جانب تعقيم الجروح جيدا، يتعين أيضا على مرضى القلب الاهتمام بصحة‬ ‫ونظافة الفم والبشرة، والابتعاد عن رسم الوشم أو الثَقب (البيرسينغ).‬

المصدر : الألمانية
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