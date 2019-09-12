الرابطة الألمانية للأطباء‬ ‫النفسيين: ‫احذر إدمان المسكنات والمنومات

حذرت الرابطة الألمانية للأطباء‬ ‫النفسيين من أن تعاطي المسكنات والمنومات قد يؤدي على المدى الطويل إلى‬ ‫إدمانها.

وتتمثل أعراض إدمان هذه الأدوية في الشعور بالعصبية والقلق والاضطراب الداخلي في حال عدم تعاطيها. ‬

‫ولتجنب الوقوع في فخ الإدمان، أوضحت رابطة الأطباء النفسيين أنه لا يجوز تعاطي المسكنات‬ ‫والمنومات لمدة تزيد على ثلاثة أيام متواصلة أو عشرة في الشهر. ‬

‫وبشكل عام، لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات دون استشارة الطبيب، حتى‬ ‫وإن كان صرفها لا يحتاج إلى وصف الطبيب، خاصة الأنواع المحتوية على‬ ‫المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "دوكسيلامين".‬