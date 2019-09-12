الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين: احذر إدمان المسكنات والمنومات
حذرت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين من أن تعاطي المسكنات والمنومات قد يؤدي على المدى الطويل إلى إدمانها.
وتتمثل أعراض إدمان هذه الأدوية في الشعور بالعصبية والقلق والاضطراب الداخلي في حال عدم تعاطيها.
ولتجنب الوقوع في فخ الإدمان، أوضحت رابطة الأطباء النفسيين أنه لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات لمدة تزيد على ثلاثة أيام متواصلة أو عشرة في الشهر.
وبشكل عام، لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات دون استشارة الطبيب، حتى وإن كان صرفها لا يحتاج إلى وصف الطبيب، خاصة الأنواع المحتوية على المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "دوكسيلامين".
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